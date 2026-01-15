Groenlandia - AEB

Europako hainbat herrialdek Groenlandian tropak zabaltzeko atea ireki dute, "Artikoan segurtasuna mantentzeko"

Europak erreakzionatu egin du Donald Trump AEBko presidenteak Artikoko uharte horren inguruan egindako mehatxuen aurrean.
Infanteria arina eta soldadu frantziarrak Kangerlussuaq-en, Groenlandian. Argazkia: TUE SKALS/DANIMARKAKO ARMADA
EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandiaren kontrola "onean edo txarrean" bereganatzeko egindako mehatxuen aurrean, Europako hainbat herrialdek eta NATOk esan dute prest daudela tropak zabaltzeko inguru horretan, "Artikoan segurtasuna mantentzeko".

Danimarkak hainbat zaintza-ariketa iragarri ditu, eta horrek presentzia zabala ekarriko du uhartera. Operazio horrekin bat egin dute Erresuma Batuak, Suediak, Norvegiak, Alemaniak, Finlandiak eta Frantziak, eta Europako beste zenbait herrialdek, hala nola Espainiak, ez dute baztertzen tropak zabaltzea ere, baina ez dute erabakirik hartu.

Alemaniak esplorazio talde bat bidaliko du ostiralean uhartera, NATOko beste kide batzuekin batera, Artikoko ustezko mehatxu errusiar eta txinatarren aurrean segurtasuna bermatzeko aukerak ebaluatzeko.

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak adierazi duenez, "datozen egunetan" bere herrialdeak "lurreko, aireko eta itsasoko baliabideak" bidaliko ditu Groenlandiara, eta gaur Europako misioan parte hartzeko iritsi diren militarrei gehituko zaizkie.

Estoniak adierazi du Danimarkak iragarritako ariketa militarrak planifikatzen "laguntzen" ari dela, eta ziurtatu du, "eskatuz gero", tropak bidaltzeko prest dagoela.

Herbehereek Errege Itsas Armadako ofizial bat bidaliko dute, NATOk eskualde artikoan jardun aurretik aztertze-misio batean parte hartzeko. Era berean, atea ireki dio tropak inguru horretan hedatzeari.

Bere aldetik, Margarita Robles Espainiako Defentsa ministroak ez du baztertu Espainiak Europako misio militarrean parte hartzea, baina "gertaerak ez aurreratzea" eskatu du.

