Un tanque del Ejército israelí vuelve a disparar contra una posición de la FINUL en el sureste de Líbano
La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes que un tanque del Ejército israelí ha disparado unas 30 balas de pequeño calibre contra una de las posiciones de los 'cascos azules', en el sur de Líbano, en medio del alto el fuego pactado en 2024.
"Las balas han impactado en un puesto de guardia y una de ellas ha penetrado en uno de los dormitorios, probablemente tras haber rebotado. Afortunadamente, el inquilino no se encontraba presente cuando la bala entró y nadie ha resultado herido", sostiene un comunicado.
En el momento del incidente, la FINUL había pedido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de sus mecanismos de comunicación que "cesaran el fuego". También les ha recordado su obligación de garantizar la seguridad de los pacificadores y cesar las actividades que les ponen en peligro "a ellos y sus posiciones".
"Cualquier acción que ponga en riesgo a los 'cascos azules' constituye una grave violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y socava la estabilidad que estamos tratando de lograr", ha reiterado.
Por ahora, las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, esta denuncia llega apenas horas después de informar de un ataque con dron israelí contra una patrulla en la localidad de Adeise, cuando fue alertada sobre un "peligro potencial" en una vivienda donde se halló "un artefacto explosivo conectado a un detonador".
La FINUL registró al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el año 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como del partido-milicia chií Hezbolá del sur de Líbano, si bien Israel mantiene desplegadas tropas en cinco puntos y ha lanzado ataques e incursiones desde entonces.
Te puede interesar
Trump sugiere que podría subir aranceles a países que no acepten sus planes en Groenlandia
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India.
Delcy Rodríguez se reunió el jueves con el director de la CIA en Caracas
En el encuentro para acercar posiciones, la presidenta encargada de Venezuela y el director de la CIA abordaron las posibles oportunidades de colaboración económica. Coincidió con la reunión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
La nieve cubre viviendas en la región rusa de Kamchatka
Al menos dos personas han muerto en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas que han obligado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público.
Lecornu renuncia a consensuar los presupuestos y va a negociar su aprobación por decreto
Lecornu y su gabinete van a poner encima de la mesa una propuesta de presupuestos sobre la que van a negociar con los partidos no ya para conseguir que voten a favor, sino simplemente para que cuando se adopten por decreto no voten en favor de la moción de censura que seguirá.
Trump asegura que es "un gran honor" conocer a Machado tras una reunión de perfil bajo
Tras el encuentro, que se ha celebrado a puerta cerrada en la Casa Blanca, Trump ha afirmado en redes sociales que Machado le ha entregado su medalla del premio Nobel de la Paz. Por su parte, Machado ha afirmado que el presidente estadounidense "está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos".
María Corina Machado entrega a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"
Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz". El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa" y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".
Varios países europeos abren la puerta a desplegar tropas en Groenlandia “para mantener la seguridad en el Ártico”
Europa reacciona ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre esta isla del Ártico.
Fuerzas de EE. UU. incautan otro petrolero en el Caribe
La Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado este jueves al petrolero "Veronica" en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano. Este sería el sexto operativo desde que la Administración Trump iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe.
La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra por la enfermedad de uno de los astronautas
El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico. Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.