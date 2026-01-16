Gorde
Israelgo Armadaren tanke batek UNIFILen konboi militar bati tiro egin dio berriro Libanoko hego-ekialdean

Kalibre txikiko 30 bat bala jaurti dituzte Nazio Batuen Libanorako Indar Behin-behinekoak (UNIFIL) Libano hegoaldean duen konboi militar baten aurka, 2024an hitzartutako su-etenari muzin eginda.

(Foto de ARCHIVO) SIDON, Nov. 26, 2024 -- This photo shows a convoy of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) in Sidon, Lebanon, Nov. 25, 2024. On Monday, the UNIFIL on social media platform X condemned constant strikes on the Lebanese Armed Forces as "a flagrant violation of UN Security Council Resolution 1701 and international humanitarian law, which limits the use of violence against those not participating in hostilities." Europa Press/Contacto/Ali Hashisho 25/11/2024

Nazio Batuen Libanorako Indar Behin-behinekoak (UNIFIL) Libano hegoaldean duen konboi militar bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadaren tanke batek kalibre txikiko 30 bat bala jaurti ditu Nazio Batuen Libanorako Indar Behin-behinekoak (UNIFIL) Libano hegoaldean duen konboi militar baten aurka, 2024an adostutako su-etenari muzin eginda, talde horrek ostiral honetan salatu duenez.

"Balek guardia-postu baten aurka jo dute, eta horietako bat logela bateraino iritsi da, errebote egin ondoren ziurrenik. Zorionez, maizterra ez zegoen han une horretan, eta ez da inor zauritu", salatu du UNIFILek ohar batean.

Gertakari horren aurretik, "sua eteteko" eskatu zieten UNIFILeko kideek Israelgo Defentsa Indarrei (FDI). Testuinguru horretan, bakegileen segurtasuna bermatzeko eta "haiek eta haien posizioak" arriskuan jartzen dituzten jarduerak berehala eteteko betebeharra dutela gogorarazi zieten.

"'Kasko urdinak' arriskuan jartzen dituen edozein ekintzak NBEko Segurtasun Kontseiluaren 1701 ebazpenaren urraketa larria dakar, eta lortu nahi dugun egonkortasuna ahultzen du", azpimarratu dute UNIFILeko kideek.

Oraingoz, Israelgo agintariek ez dute eraso berri horri buruzko adierazpenik egin. Israelgo Armadak jaurtitako dron batek Adeiseko patruila baten aurka jo eta ordu gutxira iritsi da salaketa hori. Antza, "balizko arrisku" bati aurre egin nahi zioten, etxebizitza batean "detonagailu bati lotutako lehergailu bat" topatu zuten eta. 

UNIFILek bere soldaduen aurkako zortzi eraso zenbatu zituen iaz, 2024ko azaroan adostutako su-etena indarrean zegoela, Israel eta Hezbola alderdi-milizia xiita Libano hegoaldetik erretiratzea aurreikusten zuena. Dena dela, Israelek tropak ditu inguruan, eta hainbat eraso egin ditu ordutik.

