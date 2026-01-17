Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, entre los miembros de la Junta Ejecutiva de Trump para reconstruir Gaza

El Gobierno de EE. UU. ha anunciado este viernes la composición del equipo que se encargará de supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Se trata de la autodenominada "Junta de Paz", creada y liderada por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además del magnate, la junta está compuesta por el ex primer ministro británico Tony Blair, varios miembros del actual gabinete estadounidense como el secretario de Estado, Marco Rubio y algunos empresarios.

Además de Blair, el grupo estará integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner; el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Robert Gabriel. También participará el multimillonario estadounidense Marc Rowan y el empresario indio-estadounidense y presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Según la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".



También se ha anunciado que el alto representante para Gaza será el búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue ministro de Exteriores de su país y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio. Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.



El anuncio de la composición de la Junta llega después de que esta semana la Casa Blanca anunciara la fase II del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás. Los nombres anunciados serán los encargados de ejecutar los planes de la "Junta de la Paz". La Junta supervisará también el nuevo Gobierno gazatí, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que estará formado por 15 miembros y liderado por el ingeniero Ali Shaaz.

