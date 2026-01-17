EKIALDE HURBILA
Trumpek Tony Blair, Marco Rubio eta Jared Kushner jarri ditu Gaza berreraikitzeko Batzorde Exekutiboaren baitan

Donald Trump bera izango da batzorde horren buru. Etxe Zuriak asteon jakinarazi du Gazarako bake planaren bigarren fasea abian dela. Fase honetan, teknokraten gobernu bat osatzea eta Hamas desarmatzea du helburu AEBko Gobernuak. 

Tony Blair eta Donald Trump

Tony Blair eta Donald Trump, Sharm El-Sheikhgo Bake Konferentzian, iazko urrian. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidentearen agindupean Gazako Zerrenda berreraikitzeko ardura izango duen Batzorde Exekutiboa nortzuk osatuko duten jakinarazi du Etxe Zuriak. "Bake Batzordea" izena jarri diote erakundeari, eta Trump bera izango du buru. Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministro ohia, AEBko Gobernuko hainbat buruzagi eta enpresaburuak izango dira hori osatuko duten kideen artean. 

Politikari britainiarraz gain, honakoek osatuko dute batzordea: Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria, Steve Witkoff Ekialde Hurbilerako bidali berezia, Jared Kushner Trumpen suhia, Robert Gabriel Segurtasun Nazionalerako aholkulari ondokoa, Marc Rowan milioidun estatubatuarra eta Ajay Banga Munduko Bankuko presidente indiar-estatubatuarra.

Etxe Zuriaren arabera, kide bakoitzak zeregin jakinak izango ditu,  besteak beste, "gobernantza-gaitasuna indartzea, eskualde-harremanak egitea, berreraikitzea, inbertsioak erakartzea, eskala handiko finantzaketa lortzea eta kapitala mobilizatzea".

Gazarako goi ordezkaria nor izango den ere jakinarazi du jada AEBko Gobernuak: Nickolay Mladenov bulgariarra izango da, herrialde horretako Atzerri ministro eta Ekialde Hurbilerako Bake Prozesuaren NBEren koordinatzaile berezia izandakoa. Jasper Jeffer AEBko Armadako operazio berezien komandatea, berriz, Egonkortzerako Nazioarteko Indarraren buru jarriko dute. Talde horrek Gazaren segurtasuna eta desmilitarizazioa bermatu beharko du, betiere Trumpek taxututako bake planaren arabera. 

Hain justu, plan horren bigarren fasea abiatu dutela jakinarazi du asteon Etxe Zurian. Bigarren fase horretan, teknokraten gobernu bat osatu, eta Hamas desarmatuko dute. Batzordeari egokituko zaio egitasmoan zehaztutako urratsak egitea eta Gazako gobernu berria gainbegiratzea. 

