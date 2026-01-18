EE. UU.
Inmigrantes que residen en EE. UU., preocupados ante las políticas de Trump

Etorkinak AEBn
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: AEBn bizi diren etorkinak kezkatuta, deportatzeko asmoa betetzen ari delako Trump
EITB

María es mexicana, tiene 38 años, y está en Estados Unidos gracias a un permiso especial para no ser deportada, pero se muestra preocupada porque Trump está cumpliendo su propósito de deportar a inmigrantes contratando a miles de agentes, que a menudo emplean el miedo: llevan la cara oculta, van armados y utilizan formas muy violentas.

Donald Trump Estados Unidos México Internacional

Patxi Alberdi, médico en Groenlandia: "Los daneses creían que los EE. UU. eran sus aliados y están en shock"

Patxi Alberdi es un médico eibarrés afincado en Dinamarca que ha sido jefe de psiquiatría en el único hospital de Groenlandia, por lo que conoce muy bien a estas dos sociedades.  Entrevistado por la corresponsal de ETB Ane Irabazal, ha explicado que la estrategia expansionista de Trump ha sido un shock para los daneses y que muchos ciudadanos empiezan a ver ahora a los Estados Unidos de América como un enemigo, cuando ha sido su principal aliado durante décadas.

