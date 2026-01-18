Inmigrantes que residen en EE. UU., preocupados ante las políticas de Trump
María es mexicana, tiene 38 años, y está en Estados Unidos gracias a un permiso especial para no ser deportada, pero se muestra preocupada porque Trump está cumpliendo su propósito de deportar a inmigrantes contratando a miles de agentes, que a menudo emplean el miedo: llevan la cara oculta, van armados y utilizan formas muy violentas.
