AEBn bizi diren etorkinak kezkatuta, deportatzeko asmoa betetzen ari delako Trump

Etorkinak AEBn
18:00 - 20:00
Maria mexikarra da, 38 urte ditu, eta deportatua ez izateko baimen berezi bati esker dago AEBn. Kezkatuta dago, ordea, immigranteak deportatzeko asmoa betetzen ari delako Trump, milaka agente kontratatuta. Beldurra baliatzen dute askotan: aurpegia estalita eramaten dute, armak eskuan eta oso modu bortitzak erabiltzen dituzte.

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra
Patxi Alberdi, medikua Groenlandian: "Danimarkarrak burbuila batean bizi izan dira, eta sorpresaz hartu dituzte Trumpen asmoak"

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra da. Psikiatra izan da Groenlandiako ospitale bakarrean, eta oso ondo ezagutzen ditu bi gizarte horiek. Ane Irabazal ETBko korrespontsalak elkarrizketatuta, Trumpen estrategia espantsionista danimarkarrentzat shock bat izan dela kontatu dio, eta herritar asko etsai gisa ikusten hasi direla orain hamarkada luzez aliatu nagusi izan den AEB.

