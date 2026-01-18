TESTIMONIO

Patxi Alberdi, médico en Groenlandia: "Los daneses creían que los EE. UU. eran sus aliados y están en shock"

Euskaraz irakurri: Patxi Alberdi, medikua Groenlandian: "Danimarkarrak burbuila batean bizi izan dira, eta sorpresaz hartu ditu Trumpen asmoek"
Patxi Alberdi es un médico eibarrés afincado en Dinamarca que ha sido jefe de psiquiatría en el único hospital de Groenlandia, por lo que conoce muy bien a estas dos sociedades.  Entrevistado por la corresponsal de ETB Ane Irabazal, ha explicado que la estrategia expansionista de Trump ha sido un shock para los daneses y que muchos ciudadanos empiezan a ver ahora a los Estados Unidos de América como un enemigo, cuando ha sido su principal aliado durante décadas.

