Excavadoras israelíes han comenzado a demoler este martes el complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este. Ubicada en el barrio de Sheij Jarrá, se encontraba vacía desde hace meses por el veto israelí a sus actividades.

El portavoz de UNRWA, Jonathan Fowler, ha informado de que "poco después de las 07:00 horas, las fuerzas israelíes han irrumpido en el complejo de la ONU, obligando a los guardias de seguridad a salir del recinto y confiscándoles sus dispositivos".

"Quiero recalcar que este complejo es una sede de las Naciones Unidas", ha añadido Fowler sobre la sede de la UNRWA", ha señalado Fowler.

Según han señalado, varias instalaciones de UNRWA han sido destrozados y hay una gran presencia de fuerzas de seguridad israelíes, que tienen acordonada la zona e impiden el acceso de la prensa al complejo.



El Ministerio de Exteriores israelí, por su parte, a través de un comunicado ha afirmado que "el Estado de Israel es propietario del complejo de la Unrwa de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel. Incluso antes de la aprobación de la legislación (vetando a este organismo) en enero de 2025, Unrwa-Hamás ya había cesado sus operaciones en este lugar", ha dicho.