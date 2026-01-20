Israel UNRWAk Jerusalem ekialdean dituen eraikinak suntsitzen hasi da
Israelgo Atzerri Ministerioak erasoa justifikatu du "Israelgo Estatua Jerusalemgo Unrwa konplexuaren jabea" dela esanda. Jonathan Fowler UNRWAren bozeramaileak, bere aldetik, azpimarratu du eraikin multzo hori "Nazio Batuen egoitza" dela.
Israelgo hondeamakinak astearte honetan hasi dira NBEren errefuxiatu palestinarrentzako agentziak (UNRWA) Jerusalem ekialdean duen gunea eraisten. Sheikh Jarrah auzoan dago eraikin multzoa, eta duela hilabete batzuetatik hutsik zegoen, Israelek bere jarduerei betoa jarri ondotik.
Jonathan Fowler UNRWAren bozeramaileak jakinarazi duenez, "07:00ak pasatxoan, Israelgo indarrak NBEren eremu horretan sartu dira, eta segurtasun langileak esparrutik ateratzera behartu dituzte", adierazi du. "Gunea Nazio Batuen egoitza dela azpimarratu nahi dut", gaineratu du Fowlerrek.
Adierazi dutenez, UNRWAren hainbat instalazio suntsitu dituzte, eta Israelgo segurtasun indarren presentzia handia dago bertan une honetan. Ingurua hesituta dute, eta prentsari bertara sartzera eragotzi diote.
Israelgo Atzerri Ministerioak, bere aldetik, ohar bidez adierazi duenez, "Israelgo Estatua da Jerusalemgo UNRWAren eraikinen jabea, eta bertan Israelgo Lurren Agintaritzak jarduten du gaur-gaurkoz. 2025eko urtarrilean legedia onartu aurretik ere (erakunde horri betoa jarri zitzaion), UNRWA-Hamasek bertan behera utzi zituen bere operazioak", esan du.
