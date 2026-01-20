FORO ECONÓMICO MUNDIAL
Trump impulsa su ofensiva sobre Groenlandia con imágenes de IA antes de llegar a Davos

“Va a ser un Davos muy interesante”, ha adelantado el presidente, en una cumbre marcada por la expectación ante sus palabras y gestos.
WASHINGTON, 20/01/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este martes en su red social Truth una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) en el que aparece junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance, plantando una bandera estadounidense junto a un cartel que dice “Groenlandia, territorio de Estados Unidos” y se menciona el año en curso, 2026. EFE/ Red social Truth - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Donald Trump, en un fotomontaje generado con IA en el que aparece plantando la bandera de EE UU en Groenlandia acompañado por Marco Rubio y J. D. Vance.

Euskaraz irakurri: Trumpek IAren irudiekin bultzatu du Groenlandiako erasoaldia
Agencias | EITB

Donald Trump llega al Foro Económico Mundial de Davos con Groenlandia en el centro de su agenda internacional. A pocos días de su intervención, el presidente estadounidense ha intensificado su ofensiva política y simbólica difundiendo en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial en la que la isla aparece ya como territorio de Estados Unidos, con una fecha de anexión fijada en 2026.

Trump sostiene que el control de Groenlandia es “imperativo” para la seguridad de EE.UU. y del mundo, y afirma que no hay “marcha atrás”, aludiendo a la supuesta amenaza de China y Rusia en el Ártico. 

El mandatario ha anunciado que en Davos mantendrá reuniones con “las distintas partes” implicadas, tras asegurar que ha hablado recientemente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien, según mensajes filtrados por el propio Trump, se habría mostrado dispuesto a buscar una “solución”.

WASHINGTON, 20/01/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se verá en el Foro que se celebra en la ciudad suiza de Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de Groenlandia. En un mensaje en su red social, Truth Social, indica que ha tenido "una conversación telefónica muy interesante" con Rutte "sobre Groenlandia" y que ha acordado una reunión con él en Davos. "Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza", precisa el presidente estadounidense. En una segunda publicación en Truth Social, el líder republicano publica la captura de pantalla de un mensaje en el que Rutte le asegura que está comprometido a encontrar "una solución" sobre Groenlandia. EFE/ Truth Social - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Trump se cita en Davos con Rutte para hablar de Groenlandia. Foto: EFE.

Además de la de Groenlandia, Trump ha publicado otra ilustración generada con inteligencia artificial en la que aparece en una reunión con líderes europeos en el Despacho Oval con un mapa alterado que muestra a Groenlandia, Canadá y Venezuela bajo la bandera de Estados Unidos, reforzando así su mensaje expansionista y provocando polémica diplomática. 

Imagen generada por inteligencia artificial y publicada en la cuenta del presidente Donald J. Trump en la red social Truth Social.

La iniciativa ha provocado fricciones con varios aliados. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su incomprensión ante los movimientos de Washington sobre Groenlandia y ha propuesto una cumbre del G7 en París con participación de Dinamarca, Ucrania e incluso Rusia. La tensión bilateral se agrava además por la amenaza de Trump de imponer aranceles del 200 % al vino y al champán franceses.

WASHINGTON, 20/01/2026.- Captura del mensaje publicado por el presidente de EE.UU. en su red social Truth en el que filtra el contenido del mensaje privado que le envió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que este alaba su labor en Siria y asegura estar "comprometido" a "encontrar una vía de avance en Groenlandia". Trump también difundió mensajes privados del presidente francés, Emmanuel Macron, en el que asegura "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia" y le ofrece una reunión del G-7 en París después de Davos. EFE/ Red Social Truth - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Trump filtra el mensaje que le mandó Macron y Rutte sobre Groenlandia. EFE.

Por otro lado, el presidente estadounidense ha criticado al Reino Unido por la cesión de las islas Chagos a Mauricio y ha vuelto a recurrir a imágenes de IA para ilustrar una visión expansionista de EE.UU., incluyendo mapas que extienden su territorio a Canadá y Venezuela. “Va a ser un Davos muy interesante”, ha adelantado el presidente, en una cumbre marcada por la expectación ante sus palabras y gestos.

