Donald Trump llega al Foro Económico Mundial de Davos con Groenlandia en el centro de su agenda internacional. A pocos días de su intervención, el presidente estadounidense ha intensificado su ofensiva política y simbólica difundiendo en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial en la que la isla aparece ya como territorio de Estados Unidos, con una fecha de anexión fijada en 2026.

Trump sostiene que el control de Groenlandia es “imperativo” para la seguridad de EE.UU. y del mundo, y afirma que no hay “marcha atrás”, aludiendo a la supuesta amenaza de China y Rusia en el Ártico.

El mandatario ha anunciado que en Davos mantendrá reuniones con “las distintas partes” implicadas, tras asegurar que ha hablado recientemente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien, según mensajes filtrados por el propio Trump, se habría mostrado dispuesto a buscar una “solución”.