MUNDUKO EKONOMIA FOROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek Groenlandiari buruzko erasoa areagotu du, adimen artifizialak egindako irudiak erabilita, Davosera iritsi aurretik

"Davos interesgarri oso izango da", aurreratu du presidenteak, bere hitzen eta keinuen aurrean ikusminak markatutako goi-bileran.

WASHINGTON, 20/01/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este martes en su red social Truth una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) en el que aparece junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance, plantando una bandera estadounidense junto a un cartel que dice “Groenlandia, territorio de Estados Unidos” y se menciona el año en curso, 2026. EFE/ Red social Truth - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Davoseko Munduko Ekonomia Forora iritsiko da, eta Groenlandia izango du nazioarteko gai nagusi gisa. Bere mintzaldirako egun gutxi falta direnean, AEBko presidenteak areagotu egin du erasoaldi politiko eta sinbolikoa. Adimen artifizialak sortutako irudi bat zabaldu du Truth Socialen. Bertan, uhartea Estatu Batuetako lurralde modura agertzen da, anexio data 2026an ezarria duelarik.

Trumpek dio Groenlandia kontrolatzea “nahitaezkoa” dela AEBren eta munduaren segurtasunerako, eta “atzera martxarik” ez dagoela dio; Txinak eta Errusiak Artikoan ustez duten mehatxua era aipatu du.

Mandatariak iragarri du Davosen inplikatutako “aldeekin” bilduko dela, duela gutxi Mark Rutte NATOren idazkari nagusiarekin hitz egin duela azpimarratu ostean; Trumpek berak filtratutako mezuen arabera, “irtenbide” bat bilatzeko prest agertu da Rutte.

WASHINGTON, 20/01/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se verá en el Foro que se celebra en la ciudad suiza de Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de Groenlandia. En un mensaje en su red social, Truth Social, indica que ha tenido "una conversación telefónica muy interesante" con Rutte "sobre Groenlandia" y que ha acordado una reunión con él en Davos. "Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza", precisa el presidente estadounidense. En una segunda publicación en Truth Social, el líder republicano publica la captura de pantalla de un mensaje en el que Rutte le asegura que está comprometido a encontrar "una solución" sobre Groenlandia. EFE/ Truth Social - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Trumpek Davosen du hitzordua Rutterekin, Groenlandiari buruz hitz egiteko. Argazkia: EFE.

Groenlandiakoaz gain, Trumpek adimen artifizialarekin sortutako beste argazki bat argitaratu du: Bulego Obalean Europako buruzagiekin egindako bilera batean agertzen da Groenlandia, Kanada eta Venezuela Estatu Batuetako banderapean erakusten dituen mapa batekin. Trumpek bere mezu espantsionista indartu eta polemika diplomatikoa eragin nahi du horrela.

Adimen artifizialak sortutako eta Donald J. Trump presidenteak Truth Social sare sozialean duen kontuan argitaratutako argazkia.

Trumpek egindakoek tirabirak sortu dituzte hainbat aliaturekin. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ez du ulertzen Washingtonek Groenlandiari buruz egin dituen mugimenduak, eta G7aren goi-bilera bat proposatu du Parisen, Danimarkaren, Ukrainaren eta Errusiaren parte-hartzearekin. Aldebiko tentsioa areagotu egin da, gainera, Trumpek Frantziako ardoaren eta xanpainaren gainean % 200eko muga-zergak ezartzeko mehatxua egin duelako.

WASHINGTON, 20/01/2026.- Captura del mensaje publicado por el presidente de EE.UU. en su red social Truth en el que filtra el contenido del mensaje privado que le envió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que este alaba su labor en Siria y asegura estar "comprometido" a "encontrar una vía de avance en Groenlandia". Trump también difundió mensajes privados del presidente francés, Emmanuel Macron, en el que asegura "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia" y le ofrece una reunión del G-7 en París después de Davos. EFE/ Red Social Truth - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Macronek eta Ruttek Groenlandiari buruz bidali zioten mezua filtratu du Trumpek. EFE.

Bestalde, AEBko presidenteak Erresuma Batua kritikatu du Chagos uharteak Mauriziori uzteagatik, eta adimen artifizialaren irudietara jo du berriz ere, AEBren ikuspegi espantsionista erakusteko, bere lurraldea Kanadara eta Venezuelara zabaltzen duten mapak barne. “Davos interesgarria izango da oso”, aurreratu du presidenteak, bere hitz eta keinuen aurrean ikusminak markatutako goi-bileran.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak Groenlandia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X