Trumpek Groenlandiari buruzko erasoa areagotu du, adimen artifizialak egindako irudiak erabilita, Davosera iritsi aurretik
"Davos interesgarri oso izango da", aurreratu du presidenteak, bere hitzen eta keinuen aurrean ikusminak markatutako goi-bileran.
Donald Trump Davoseko Munduko Ekonomia Forora iritsiko da, eta Groenlandia izango du nazioarteko gai nagusi gisa. Bere mintzaldirako egun gutxi falta direnean, AEBko presidenteak areagotu egin du erasoaldi politiko eta sinbolikoa. Adimen artifizialak sortutako irudi bat zabaldu du Truth Socialen. Bertan, uhartea Estatu Batuetako lurralde modura agertzen da, anexio data 2026an ezarria duelarik.
Trumpek dio Groenlandia kontrolatzea “nahitaezkoa” dela AEBren eta munduaren segurtasunerako, eta “atzera martxarik” ez dagoela dio; Txinak eta Errusiak Artikoan ustez duten mehatxua era aipatu du.
Mandatariak iragarri du Davosen inplikatutako “aldeekin” bilduko dela, duela gutxi Mark Rutte NATOren idazkari nagusiarekin hitz egin duela azpimarratu ostean; Trumpek berak filtratutako mezuen arabera, “irtenbide” bat bilatzeko prest agertu da Rutte.
Groenlandiakoaz gain, Trumpek adimen artifizialarekin sortutako beste argazki bat argitaratu du: Bulego Obalean Europako buruzagiekin egindako bilera batean agertzen da Groenlandia, Kanada eta Venezuela Estatu Batuetako banderapean erakusten dituen mapa batekin. Trumpek bere mezu espantsionista indartu eta polemika diplomatikoa eragin nahi du horrela.
Trumpek egindakoek tirabirak sortu dituzte hainbat aliaturekin. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ez du ulertzen Washingtonek Groenlandiari buruz egin dituen mugimenduak, eta G7aren goi-bilera bat proposatu du Parisen, Danimarkaren, Ukrainaren eta Errusiaren parte-hartzearekin. Aldebiko tentsioa areagotu egin da, gainera, Trumpek Frantziako ardoaren eta xanpainaren gainean % 200eko muga-zergak ezartzeko mehatxua egin duelako.
Bestalde, AEBko presidenteak Erresuma Batua kritikatu du Chagos uharteak Mauriziori uzteagatik, eta adimen artifizialaren irudietara jo du berriz ere, AEBren ikuspegi espantsionista erakusteko, bere lurraldea Kanadara eta Venezuelara zabaltzen duten mapak barne. “Davos interesgarria izango da oso”, aurreratu du presidenteak, bere hitz eta keinuen aurrean ikusminak markatutako goi-bileran.
