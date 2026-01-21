El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de su próxima película tras ser acusado de abuso sexual infantil
El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de la próxima película de Amazon You Deserve Each Other después de ser acusado de abusar sexualmente de un niño de 7 años en el set de The Cleaning Lady (La chica de la limpieza), según informa 'Variety'.
Este proyecto será el segundo que pierde el actor por las acusaciones. El pasado lunes, 12 de enero, la cadena NBC retiró de su programación un episodio de 'Ley y Orden', que contaba con Busfield como estrella invitada. El episodio estaba programado para estrenarse este jueves 22 de enero.
El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor. La investigación se centra en los gemelos que aparecieron en la serie de televisiónThe Cleaning Lady en 2022. Busfield era el director en ese momento.
Días después, el actor se entregó en el Centro de Detención Metropolitano de Albuquerque y este martes, Busfield compareció en una audiencia en la que un juez dictaminó que sería liberado bajo su propia responsabilidad y con condiciones a la espera de que se celebre el juicio por los hechos.
Busfield, mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude.
El actor se enfrenta a tres cargos: dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor, con una pena máxima de seis años cada uno, y un cargo de abuso infantil, con una pena máxima de tres años.
