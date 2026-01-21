Timothy Busfield aktorea digitalki ezabatuko dute bere hurrengo filmetik, haurrei sexu-abusuak egin izana leporatu diotela-eta
Urtarrilaren 9an Busfield atxilotzeko agindua eman zen adingabe baten aurkako sexu-abusuak egitea egotzita, eta handik egun batzuetara bera agertu zen agintarien aurrean. Mendekua dela dio, eta adingabeen gurasoek iruzurren historia luzea dutela. Epaile batek bere erantzukizunpean aske uztea agindu du, epaiketaren zain.
Timothy Busfield aktorea digitalki ezabatuko dute Amazonen You Deserve Each Other haren hurrengo filmetik, The Cleaning Lady (Garbiketako neska) filmaren setean 7 urteko mutiko bati sexu-abusuak egitea leporatu diotelako, Variety egunkariak jakinarazi duenez.
Proiektua aktoreak salaketen ondorioz galtzen duen bigarrena izango da. Joan den astelehenean, urtarrilaren 12an, NBC kateak Law & Order telesaileko atal bat kendu zuen programaziotik. Atala ostegun honetan, urtarrilak 22, estreinatzeko programatuta zegoen.
Urtarrilaren 9an, Busfield atxilotzeko agindua eman zuten, adingabe baten aurkako bi sexu-abusu egotzita. Ikerketaren abiapuntua 2022an The Cleaning Lady telesailean agertu ziren bikiak dira. Busfield zuzendaria zen une hartan.
Agindu horren berri izan eta egun batzuetara, aktoreak bere burua entregatu zuen Albuquerqueko Metropoliko Atxiloketa Zentroan, eta astearte honetan epailearen aurrean deklaratu du, eta horrek ebatzi du bere erantzukizunpean aske uztea, gertakarien epaiketa egin bitartean.
Busfieldek dio mendekua dela eta adingabeen gurasoek iruzur-historia zabala dutela.
Aktoreak hiru karguri egin beharko die aurre: delitu-harreman sexualeko bi kargu, adingabe batekin, gehienez ere sei urteko zigorra izango lukeena, eta haur-abusuko kargu bat, gehienez ere hiru urteko zigorrarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Europako Parlamentuak EB-Mercosur akordioa geldiarazi eta Europako justiziara bidali du
Europar Batasunak Hego Amerikarekin duen merkataritza libreko akordio polemikoa blokeko auzitegi gorenera bidaltzearen alde bozkatu du asteazken honetan Europako Parlamentuak, Batasuneko itunekin bateragarria den azter dezan.
Trumpek ez du Macronen proposamena onartu eta ez du G7aren goi bileran parte hartuko
AEBko presidenteak hori erantzun dio G7aren ezohiko goi bileran parte hartzeko Frantziako estatuburuak egindako proposamenari. Trumpek ez du onartu, Parisen, Errusiaren parte-hartzearekin, egingo den bilerara joatea, uste baitu Macroni "gutxi" geratzen zaiola Eliseoan.
Macron, Davosen: "Ez gara kikildu behar Estatu Batuen mehatxuen aurrean"
“Koherentziaz jokatu ezean”, NATO “ahuldutako erakundea” dela ohartarazi du Frantziako presidenteak.
Von der Leyen: "EBk Groenlandiari buruz emango duen erantzuna irmoa, batua eta proportzionala izango da"
Europako Batzordearen presidenteak Artikoko segurtasuna indartzeko inbertsioa handitzea defendatu du.
Trumpek urtebete baino ez du behar izan Estatu Batuak eta munduko ordena hankaz gora jartzeko
Donald Trumpen gobernu pertsonalistak AEBko demokraziaren zutabeak dardarka jarri dituela diote aditu batzuek. Juanma Benitez Columbiako Unibertsitateko irakasleak eta Brett Bruen Barack Obamaren aholkulari ohiak Donald Trumpen bigarren agintaldiko lehen urtearen balorazioa egin dute EITBrentzat.
Muga-zergak eta interbentzionismoa, Trumpen atzerri politikaren gakoak
Protekzionismo ekonomikoa eta beste potentziekiko merkataritza gerrak izan dira protagonista Trumpen bigarren agintaldiaren lehen urtean. Mikel Reparaz EITBren nazioarteko buruak Donald Trumpen kanpo politikaren gakoak aletu ditu, Etxe Zurira iritsi zela urtebete bete den honetan.
Trumpek Groenlandiari buruzko erasoa areagotu du, adimen artifizialak egindako irudiak erabilita, Davosera iritsi aurretik
"Davos interesgarri oso izango da", aurreratu du presidenteak, bere hitzen eta keinuen aurrean ikusminak markatutako goi-bileran.
Israel UNRWAk Jerusalem ekialdean dituen eraikinak suntsitzen hasi da
Israelgo Atzerri Ministerioak erasoa justifikatu du "Israelgo Estatua Jerusalemgo Unrwa konplexuaren jabea" dela esanda. Jonathan Fowler UNRWAren bozeramaileak, bere aldetik, azpimarratu du eraikin multzo hori "Nazio Batuen egoitza" dela.
Sarekadak, deportazioak, inflazioa, langabezia... Horrela aldarazi du Trumpek AEB, urtebetean
AEBko gizartea polarizatuta zegoen duela urtebete, baina arrakala hori are gehiago zabaldu da azken 12 hilabete hauetan. Mikel Reparaz EITBren nazioarteko buruak Trump Etxe Zurira iritsi zenetik AEBko barne politikaren aldaketaren gakoak aletu ditu.