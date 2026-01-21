Haurren abusua
Timothy Busfield aktorea digitalki ezabatuko dute bere hurrengo filmetik, haurrei sexu-abusuak egin izana leporatu diotela-eta

Urtarrilaren 9an Busfield atxilotzeko agindua eman zen adingabe baten aurkako sexu-abusuak egitea egotzita, eta handik egun batzuetara bera agertu zen agintarien aurrean. Mendekua dela dio, eta adingabeen gurasoek iruzurren historia luzea dutela. Epaile batek bere erantzukizunpean aske uztea agindu du, epaiketaren zain.

Timothy Busfield
Timothy Busfield. Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Timothy Busfield aktorea digitalki ezabatuko dute Amazonen You Deserve Each Other haren hurrengo filmetik, The Cleaning Lady (Garbiketako neska) filmaren setean 7 urteko mutiko bati sexu-abusuak egitea leporatu diotelako, Variety egunkariak jakinarazi duenez.

Proiektua aktoreak salaketen ondorioz galtzen duen bigarrena izango da. Joan den astelehenean, urtarrilaren 12an, NBC kateak Law & Order telesaileko atal bat kendu zuen programaziotik. Atala ostegun honetan, urtarrilak 22, estreinatzeko programatuta zegoen.

Urtarrilaren 9an, Busfield atxilotzeko agindua eman zuten, adingabe baten aurkako bi sexu-abusu egotzita. Ikerketaren abiapuntua 2022an The Cleaning Lady telesailean agertu ziren bikiak dira. Busfield zuzendaria zen une hartan.

Agindu horren berri izan eta egun batzuetara, aktoreak bere burua entregatu zuen Albuquerqueko Metropoliko Atxiloketa Zentroan, eta astearte honetan epailearen aurrean deklaratu du, eta horrek ebatzi du bere erantzukizunpean aske uztea, gertakarien epaiketa egin bitartean.  

Busfieldek dio mendekua dela eta adingabeen gurasoek iruzur-historia zabala dutela.

Aktoreak hiru karguri egin beharko die aurre: delitu-harreman sexualeko bi kargu, adingabe batekin, gehienez ere sei urteko zigorra izango lukeena, eta haur-abusuko kargu bat, gehienez ere hiru urteko zigorrarekin.

