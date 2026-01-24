EE. UU.
Máxima tensión y protestas en Minneapolis después de que agentes del ICE mataran a tiros a un hombre

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tentsio handia eta protestak Minneapolisen, ICEko agenteek gizon bat tiroz hil ostean
author image

EITB

Última actualización

Decenas de personas han tomado las calles tras confirmarse el crimen. Este nuevo tiroteo mortal se produce dos semanas después de que otro agente federal matara a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good.

Donald Trump Migración Internacional

