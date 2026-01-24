AEB

Giroa gaiztotuta Minneapolisen, ICEko agenteek gizon bat tiroz hil ostean

18:00 - 20:00
EITB

Dozenaka pertsona kalera atera dira protestan, hilketa baieztatu berritan. Bi aste baino ez dira beste agente federal batek Renee Nicole Good estatubatuarra hil zuela. 

Donald Trump Migrazioa Munduko albisteak

