EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Casi la mitad de EE.UU. en estado de emergencia por un temporal de nieve y hielo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ia AEBen erdia larrialdi egoeran, elurra eta izotza direla eta
author image

EITB

Última actualización

Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia este sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas.

Estados Unidos Temporales Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X