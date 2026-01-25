AEB

AEBren ia erdia larrialdi egoeran, elur eta izotz denboralea dela eta

18:00 - 20:00
Ameriketako Estatu Batuetako erdialdeko, hegoaldeko eta ekialdeko hogei estatu kbaino gehiagok larrialdi-protokoloak aktibatu dituzte larunbatean, izotz eta elur prezipitazio handiak uzten ari den fronte handi baten ondorioz. Datozen egunetarako tenperatura baxuak aurreikusten direnez, oinarrizko azpiegituretan arazoak izango diren beldur dira.

Ameriketako Estatu Batuak Denboraleak Munduko albisteak

