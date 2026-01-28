Rocían con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mítin en Mineápolis
El ataque se ha producido durante una comparecencia de Ilhan Omar ante el Ayuntamiento de Minneapolis para criticar las redadas policiales de la Administración de Donald Trump contra la inmigración en Minnesota. El atacante ha sido detenido y la congresista de origen somalí, que ha sido diana de Donald Trump últimamente, ha retomado su intervención.
Vinos, aceite de oliva y coches: los grandes ganadores del fin de los aranceles UE-India
Según los documentos técnicos desvelados tras la cumbre, el tratado eliminará de forma gradual los impuestos aduaneros sobre el 96,6 % de las exportaciones europeas, abriendo a Europa un mercado de más de 1400 millones de consumidores que hasta ahora aplicaba políticas muy proteccionistas.
La India y la Unión Europea cierran un "histórico" acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones
Nerendra Modi y Ursula Von der Leyen han calificado el acuerdo de "la madre de todos los acuerdos", que contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro. El acuerdo engloba a una población de 2000 millones de personas, representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global.
El oro supera por primera vez los 5100 dólares y el precio de la onza duplica su valor en año y medio
El precio del oro ha alcanzado su máximo histórico debido a un orden mundial menos estable, las persistentes tensiones geopolíticas y comerciales o la depreciación del dólar.
Israel localiza e identifica los restos del último rehén que quedaba en Gaza
La devolución de los restos del policía israelí Ran Gvili es clave para que Israel reabra el paso de Rafah, cerrado desde 2024, y se inicie la segunda fase del acuerdo de paz de EE. UU., que contempla el desarme de Hamas, la marcha progresiva del Ejército israelí y el despliegue de una fuerza internacional.
¿Qué es el ICE y qué está pasando en Minnesota?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la ciudad de Minneapolis llevan semanas acaparando titulares. Resumimos las claves de lo que está pasando en EE.UU.
Las protestas y la indignación se extienden en EE.UU. tras la muerte a tiros de un manifestante por agentes migratorios en Mineápolis
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado protestas y una extendida condena. Agentes de inmigración abatieron a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.
Casi la mitad de EE.UU. en estado de emergencia por un temporal de nieve y hielo
Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia este sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas.
Las protestas por el asesinato a tiros de una persona a manos del ICE en Minneapolis se extienden en los EE. UU.
El gobernador ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido: "No se puede confiar en el gobierno federal para llevar esta investigación. El estado la llevará. Punto". Trump le ha acusado de “incitar a la insurrección”.
Negociadores rusos y ucranianos en Abu Dabi parecían "amigos" y volverán a reunirse la semana que viene, según EE. UU.
Si todo va según lo previsto, ambas partes se volverían a reunir el próximo domingo. Los estadounidenses creen que el fin del conflicto está cerca.