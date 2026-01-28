Estados Unidos
Rocían con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mítin en Mineápolis

Un hombre rocía con líquido a congresista demócrata Ilhan Omar
Momento del ataque. Foto: AFP.
Euskaraz irakurri: Ilhan Omar kongresista demokratari substantzia kimiko bat bota diote mitin batean

El ataque se ha producido durante una comparecencia de Ilhan Omar ante el Ayuntamiento de Minneapolis para criticar las redadas policiales de la Administración de Donald Trump contra la inmigración en Minnesota. El atacante ha sido detenido y la congresista de origen somalí, que ha sido diana de Donald Trump últimamente, ha retomado su intervención.

