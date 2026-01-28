Ameriketako Estatu Batuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ilhan Omar kongresista demokratari substantzia kimiko batekin eraso egin diote Mineapolisen

Un hombre rocía con líquido a congresista demócrata Ilhan Omar
18:00 - 20:00
Erasoaren unea. Argazkia: AFP.

Azken eguneratzea

Donald Trumpen Administrazioa immigrazioaren aurka egiten ari den sarekadak kritikatzen ari zela gertatu da Ilhan Omarren aurkako erasoa. Segurtazun indarrek erasotzailea atxilotu egin dute, eta jatorri somaliarreko kongresistak hitzaldiari ekin dio berriro. Ilhan Omar Donald Trumpen jomuga izan da azken asteetan ICEren aurka egindako kritikengatik.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Migrazioa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X