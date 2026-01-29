Estados Unidos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nuevas imágenes muestran a Alex Pretti enfrentándose a los agentes del ICE 11 días antes de ser asesinado a tiros

Alex Pretti
18:00 - 20:00
Alex Pretti enfrentándose a agenes del ICE. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Irudi berriek Alex Pretti ICEko agenteei aurre egiten erakusten dute, tiroz hil baino 11 egun lehenago

Última actualización

Según muestran las imágenes publicadas por un portal de noticias estadounidense, Alex Pretti, el enfermero de 37 años asesinado por agentes del ICE el 24 de enero en Minneapolis, ya fue inmovilizado por la policía migratoria el pasado 13 de enero en otra protesta.

Estados Unidos Donald Trump Migración Internacional

Te puede interesar

Un hombre rocía con líquido a congresista demócrata Ilhan Omar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Rocían con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mítin en Mineápolis

El ataque se ha producido durante una comparecencia de Ilhan Omar ante el Ayuntamiento de Minneapolis para criticar las redadas policiales de la Administración de Donald Trump contra la inmigración en Minnesota. El atacante ha sido detenido y la congresista de origen somalí, que ha sido diana de Donald Trump últimamente, ha retomado su intervención.

Cargar más
Publicidad
X