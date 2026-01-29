Ameriketako Estatu Batuak
Alex Pretti ICEko agenteei aurre egiten, tiroz hil baino 11 egun lehenago, irudiotan

Alex Pretti
18:00 - 20:00

Alex Pretti, ICEko agenteei aurre egiten. Argazkia: Agencias.

Azken eguneratzea

Estatu Batuetako albiste-atari batek argitaratutako irudietan ageri denez, Alex Pretti, urtarrilaren 24an Minneapolisen ICEko agenteek hildako 37 urteko erizaina, urtarrilaren 13an ere gogor jo zuen migrazio-poliziak, beste protesta batean.

