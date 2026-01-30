Guterres advierte de que Naciones Unidas está al borde del "colapso financiero"
António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha advertido a la comunidad internacional de que la organización está cerca del "colapso financiero" y ha instado a los Estados que la conforman que se pongan al corriente de pago.
Guterres se ha dirigido por carta a los 193 Estados que conforman Naciones Unidas para alertarles de que la situación financiera de la organización se está deteriorando rápidamente, amenazando la financiación de programas y con la posibilidad de caer en un "colapso financiero inminente" ya en junio.
El jefe de la ONU les ha pedido que se pongan al corriente de pago lo antes posible, o bien reformen las normas de financiación de Naciones Unidas. La ONU enfrenta una grave crisis financiera con un récord de 1570 millones de dólares en deudas impagadas por parte de sus Estados miembros, amenazando con un colapso financiero. Estados Unidos es el mayor deudor, seguido de cerca por China, Rusia, Venezuela, Brasil, Argentina, México e Irán.
Además de no pagar sus cuotas correspondientes, Estados Unidos también ha recortado de manera drástica la financiación voluntaria de diferentes agencias de la ONU, poniendo en grave riesgo la viabilidad de muchos programas de ayuda.
Los recortes han llegado principalmente de la nueva Administración de Donald Trump, que ha cuestionado en varias ocasiones el papel de Naciones Unidas. Una de sus últimas maniobras es la puesta en marcha de la cuestionada Junta de Paz, con la que pretende gestionar el proceso de paz en la Franja de Gaza como reto inicial.
