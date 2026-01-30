NBE
Guterresek ohartarazi du Nazio Batuak "finantza-krisi" baten atarian daudela

Honako herrialde hauek dira zordun handienak: AEB, Txina, Errusia, Venezuela, Brasil, Argentina, Mexiko eta Iran. NBEk finantza-krisi larriari aurre egin behar dio, eta 1.570 milioi dolarreko marka ezarri du ordaindu gabeko zorretan.

BEIJING, Jan. 30, 2026 -- UN Secretary-General Antonio Guterres speaks at a start-of-year press conference at the UN headquarters in New York, Jan. 29, 2026. Guterres on Thursday warned that power is prevailing over law globally and called for the acceleration of multipolarity. Europa Press/Contacto/Mark Garten 29/1/2026

Antonio Guterres, Nazio Batuen idazkari nagusia. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko (NBE) idazkari nagusiak nazioarteko komunitateari ohartarazi dio erakundea "finantza-krisitik" gertu dagoela, eta ordainketak egunean jartzeko eskatu die erakundea osatzen duten estatuei.

Guterresek gutun bidez jakinarazi die NBE osatzen duten 193 estatuei erakundearen finantza-egoera azkar kaltetzen ari dela, martxan dauden programen finantziazioa mehatxatuz eta ekainean "finantza-krisia egoeran" izateko arriskuarekin.

NBEko buruak ordainketa lehenbailehen egiteko edo erakunde horren finantzaketa arauak aldatzeko eskatu die estatu kideei. NBEk finantza krisi larriari aurre egin behar dio, eta 1.570 milioi dolarreko marka ezarri du estatu kideek ordaindu gabeko zorretan, finantza-krisia izateko arriskuarekin. Honako herrialde hauek dira zordun handienak: AEB, Txina, Errusia, Venezuela, Brasil, Argentina, Mexiko eta Iran.

Dagozkien kuotak ez ordaintzeaz gain, AEBk nabarmen murriztu du NBEko hainbat agentzien borondatezko finantzaketa, eta arrisku larrian jarri du laguntza-programa askoren bideragarritasuna.

Donald Trumpen Administrazio berritik etorri dira murrizketak batez ere, NBEren zeregina zalantzan jarri baitu behin baino gehiagotan, adibidez, Bake Batzordea martxan jartzea, Gazako Zerrendako bake-prozesua kudeatzeko hasierako erronka gisa.

