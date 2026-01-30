Guterresek ohartarazi du Nazio Batuak "finantza-krisi" baten atarian daudela
Honako herrialde hauek dira zordun handienak: AEB, Txina, Errusia, Venezuela, Brasil, Argentina, Mexiko eta Iran. NBEk finantza-krisi larriari aurre egin behar dio, eta 1.570 milioi dolarreko marka ezarri du ordaindu gabeko zorretan.
Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko (NBE) idazkari nagusiak nazioarteko komunitateari ohartarazi dio erakundea "finantza-krisitik" gertu dagoela, eta ordainketak egunean jartzeko eskatu die erakundea osatzen duten estatuei.
Guterresek gutun bidez jakinarazi die NBE osatzen duten 193 estatuei erakundearen finantza-egoera azkar kaltetzen ari dela, martxan dauden programen finantziazioa mehatxatuz eta ekainean "finantza-krisia egoeran" izateko arriskuarekin.
NBEko buruak ordainketa lehenbailehen egiteko edo erakunde horren finantzaketa arauak aldatzeko eskatu die estatu kideei. NBEk finantza krisi larriari aurre egin behar dio, eta 1.570 milioi dolarreko marka ezarri du estatu kideek ordaindu gabeko zorretan, finantza-krisia izateko arriskuarekin. Honako herrialde hauek dira zordun handienak: AEB, Txina, Errusia, Venezuela, Brasil, Argentina, Mexiko eta Iran.
Dagozkien kuotak ez ordaintzeaz gain, AEBk nabarmen murriztu du NBEko hainbat agentzien borondatezko finantzaketa, eta arrisku larrian jarri du laguntza-programa askoren bideragarritasuna.
Donald Trumpen Administrazio berritik etorri dira murrizketak batez ere, NBEren zeregina zalantzan jarri baitu behin baino gehiagotan, adibidez, Bake Batzordea martxan jartzea, Gazako Zerrendako bake-prozesua kudeatzeko hasierako erronka gisa.
Epsteinekin lotutako hiru milioi orrialde argitaratu ditu Trumpen Gobernuak, tartean 2.000 bideo eta 180.000 irudi
Epsteinen Artxiboen Gardentasun Legeak abenduaren 19a ezarri zuen New Yorkeko finantzarioarekin lotutako dokumentu guztiak argitaratzeko epe gisa, eta, beraz, Trumpen Administrazioak teknikoki legea urratu du.
Milaka zuzik Eskoziako Lerwick herriko kaleak argitu dituzte Up Helly Aa jaialdi bikingoan
Jaialdi hau urtero ospatzen da Eskoziako Shetland uharteetan, Gabonetako denboraldiaren amaiera ospatzeko. Ekitaldirik ikusgarriena Lerwickeko kaleetan zehar egiten den zuzi-prozesioa da, bikingoen itsasontzi baten erreplika bati zuziak jaurtita amaitzen dena.
Kevin Warshek jaso du Trumpen babesa Erreserba Federalean (Fed) Jerome Powell ordezkatzeko
AEBko Senatuak izendapena berretsi behar du orain, Etxe Zuriak AEBko Banku Zentralari egindako presioen testuinguruan. Erakunde horren independentzia, ordea, funtsezkoa da inflazioa kontrolatzeko eta enplegua bultzatzeko.
Zelenskik uko egin dio Donbas uzteari eta Estatu Batuen segurtasun bermeak eskatu ditu bake akordioa sinatu aurretik
Ukrainako presidenteak esan du ez dela kontzesiorik egongo eta Washingtonekin egindako ituna giltzarria dela Errusiaren inbasio berri bat saihesteko.
Trumpek "asaldatzaile" eta "matxino" deitu dio ICEko agenteek Minneapolisen hildako Alex Prettiri
37 urteko erizaina hil baino 11 egun lehenago agenteei aurre egiten eta auto federal bati ostikoka erakusten duen bideo bat argitaratu ostean egin ditu adierazpenok AEBko presidenteak.
AEBk muga zergak ezartzearekin mehatxu egin die Kubari petrolioa saltzen dien herrialdeei
Kubako Gobernuak gogor gaitzetsi du Ameriketako Estatu Batuek ezarri nahi dien petrolio blokeoa, herrialdearen aurkako "eraso ekintza bortitza" dela iritzita.
Venezuelako aire-espazioa hegaldi komertzialei zabaltzeko agindu du Trumpek
Eguna amaitu aurretik beharrezko izapideak egiteko agindua eman du AEBko presidenteak. Bi herrialdeen arteko zuzeneko hegaldiak etenda daude 2019tik.
Iranen aurkako zigor gehiago adostu ditu EBk, errepresioa leporatuta
Drone eta misiletarako materialak eskuratzea zailtzea dute helburu, eta, aldi berean, aho batez erabaki dute Guardia Iraultzaile Islamikoa erakunde terrorista izendatzea. Gainera, errusiarren aurkako zigor berriak onartu dituzte, Ukrainako gerrarekin lotuta.
Alex Pretti ICEko agenteei aurre egiten, tiroz hil baino 11 egun lehenago, irudiotan
Estatu Batuetako albiste-atari batek argitaratutako irudietan ageri denez, Alex Pretti, urtarrilaren 24an Minneapolisen ICEko agenteek hildako 37 urteko erizaina, urtarrilaren 13an ere gogor jo zuen migrazio-poliziak, beste protesta batean.