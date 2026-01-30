ESTADOS UNIDOS
Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" a Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis

El presidente estadounidense ha realizado estas declaraciones tras la aparición de un vídeo que muestra al enfermero de 37 años atacando a patadas un vehículo federal en un incidente ocurrido 11 días antes de su fallecimiento.
Alex Pretti
18:00 - 20:00
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caracterizado este viernes al enfermero Alex Pretti, asesinado a tiros por agentes del ICE el pasado 24 de enero en Minneapolis, como un "agitador" y un presunto "insurrecto" después de la aparición de un vídeo que muestra al enfermero de 37 años atacando a patadas un vehículo federal en un incidente ocurrido 11 días antes de su fallecimiento. 

El video fue grabado el 13 de enero y publicado el miércoles por el medio digital The News Movement y su autenticidad ha sido confirmada en un primer momento por la cadena británica BBC. La cadena CBS también ha podido verificar que las imágenes se filmaron en Minneapolis pero todavía no existe un relato firme del incidente.

El abogado de la familia, Steve Schleicher, se ha limitado a indicar que, una semana antes de que "a Alex lo mataran a tiros en plena calle, fue asaltado violentamente por un grupo de agentes del ICE" y que "nada de lo que ocurriera una semana antes puede servir de excusa para justificar su asesinato".

Por su parte, el presidente estadounidense se ha declarado convencido de la integridad del vídeo. "La cotización del agitador y, quizás, insurrecto Alex Pretti, ha perdido mucho valor tras el video recientemente publicado donde grita y escupe en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y violencia que la luz trasera se rompió en pedazos", ha indicado Trump en sus redes sociales.

Un hombre rocía con líquido a congresista demócrata Ilhan Omar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Rocían con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mítin en Mineápolis

El ataque se ha producido durante una comparecencia de Ilhan Omar ante el Ayuntamiento de Minneapolis para criticar las redadas policiales de la Administración de Donald Trump contra la inmigración en Minnesota. El atacante ha sido detenido y la congresista de origen somalí, que ha sido diana de Donald Trump últimamente, ha retomado su intervención.

