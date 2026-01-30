Zelenski rechaza ceder el Donbás y exige garantías de seguridad de EE. UU. antes de un acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado que su país no aceptará ceder el control del Donbás a Rusia como condición para poner fin a la guerra. El mandatario ha subrayado que cualquier acuerdo de paz debe estar precedido por la firma de un pacto de garantías de seguridad con Estados Unidos.

Las declaraciones llegan en un momento clave de los esfuerzos diplomáticos, bloqueados principalmente por la exigencia de Moscú de que Ucrania renuncie a las regiones de Donetsk y Lugansk, parcialmente ocupadas por fuerzas rusas.

Zelenski sostiene que un alto el fuego sin garantías internacionales sólidas no ofrecería seguridad a largo plazo y recuerda que el acuerdo con Washington, ya negociado, busca evitar una nueva agresión rusa tras el fin del conflicto.

Estados Unidos mantiene un papel central en las negociaciones, mientras el control del Donbás continúa siendo el principal obstáculo para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.