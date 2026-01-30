Zelenski rechaza ceder el Donbás y exige garantías de seguridad de EE. UU. antes de un acuerdo de paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado que su país no aceptará ceder el control del Donbás a Rusia como condición para poner fin a la guerra. El mandatario ha subrayado que cualquier acuerdo de paz debe estar precedido por la firma de un pacto de garantías de seguridad con Estados Unidos.
Las declaraciones llegan en un momento clave de los esfuerzos diplomáticos, bloqueados principalmente por la exigencia de Moscú de que Ucrania renuncie a las regiones de Donetsk y Lugansk, parcialmente ocupadas por fuerzas rusas.
Zelenski sostiene que un alto el fuego sin garantías internacionales sólidas no ofrecería seguridad a largo plazo y recuerda que el acuerdo con Washington, ya negociado, busca evitar una nueva agresión rusa tras el fin del conflicto.
Estados Unidos mantiene un papel central en las negociaciones, mientras el control del Donbás continúa siendo el principal obstáculo para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.
Te puede interesar
Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" a Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis
El presidente estadounidense ha realizado estas declaraciones tras la aparición de un vídeo que muestra al enfermero de 37 años atacando a patadas un vehículo federal en un incidente ocurrido 11 días antes de su fallecimiento.
EE. UU. amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba
El Gobierno de Cuba tacha de "brutal acto de agresión" la decisión de Estados Unidos contra su suministro petrolero.
La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia ejercicios con fuego real en el estrecho de Ormuz
Este mismo jueves, el Kremlin ha advertido de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.
Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales
El presidente de Estados Unidos ha hecho este anuncio para realizar los trámites necesarios antes de que finalice la jornada. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019.
La UE acuerda nuevas sanciones contra Irán por represión en el país
Los ministros de Exteriores de los Veintisiete les han dificultado el acceso a componentes para drones y misiles, al tiempo que han acordado por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista. Además, han aprobado nuevas sanciones contra rusos, en relación con la guerra en Ucrania.
Nuevas imágenes muestran a Alex Pretti enfrentándose a los agentes del ICE 11 días antes de ser asesinado a tiros
Según muestran las imágenes publicadas por un portal de noticias estadounidense, Alex Pretti, el enfermero de 37 años asesinado por agentes del ICE el 24 de enero en Minneapolis, ya fue inmovilizado por la policía migratoria el pasado 13 de enero en otra protesta.
Irán dice que busca diálogo pero que se defenderá "como nunca antes" si se ve acorralado
Estados Unidos ha amenazado al régimen de Teherán en varias ocasiones, y ha movilizado una importante flota militar a la región de Oriente Medio.
Rocían con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mítin en Mineápolis
El ataque se ha producido durante una comparecencia de Ilhan Omar ante el Ayuntamiento de Minneapolis para criticar las redadas policiales de la Administración de Donald Trump contra la inmigración en Minnesota. El atacante ha sido detenido y la congresista de origen somalí, que ha sido diana de Donald Trump últimamente, ha retomado su intervención.
Vinos, aceite de oliva y coches: los grandes ganadores del fin de los aranceles UE-India
Según los documentos técnicos desvelados tras la cumbre, el tratado eliminará de forma gradual los impuestos aduaneros sobre el 96,6 % de las exportaciones europeas, abriendo a Europa un mercado de más de 1400 millones de consumidores que hasta ahora aplicaba políticas muy proteccionistas.