Zelenski rechaza ceder el Donbás y exige garantías de seguridad de EE. UU. antes de un acuerdo de paz

El presidente ucraniano afirma que no habrá concesiones territoriales y que el pacto con Washington es clave para evitar una nueva invasión rusa.
Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido "bueno" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz. EFE/ Volodymyr Zelenskyy vía Telegram - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Euskaraz irakurri: Zelenskik uko egin dio Donbas uzteari eta Estatu Batuen segurtasun bermeak eskatu ditu bake akordioa sinatu aurretik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado que su país no aceptará ceder el control del Donbás a Rusia como condición para poner fin a la guerra. El mandatario ha subrayado que cualquier acuerdo de paz debe estar precedido por la firma de un pacto de garantías de seguridad con Estados Unidos.

Las declaraciones llegan en un momento clave de los esfuerzos diplomáticos, bloqueados principalmente por la exigencia de Moscú de que Ucrania renuncie a las regiones de Donetsk y Lugansk, parcialmente ocupadas por fuerzas rusas.

Zelenski sostiene que un alto el fuego sin garantías internacionales sólidas no ofrecería seguridad a largo plazo y recuerda que el acuerdo con Washington, ya negociado, busca evitar una nueva agresión rusa tras el fin del conflicto.

Estados Unidos mantiene un papel central en las negociaciones, mientras el control del Donbás continúa siendo el principal obstáculo para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.

