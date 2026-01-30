Gerra Ukrainan
Zelenskik uko egin dio Donbas uzteari eta Estatu Batuen segurtasun bermeak eskatu ditu bake akordioa sinatu aurretik

Ukrainako presidenteak esan du ez dela kontzesiorik egongo eta Washingtonekin egindako ituna giltzarria dela Errusiaren inbasio berri bat saihesteko.

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido "bueno" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz. EFE/ Volodymyr Zelenskyy vía Telegram - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Agentziak | EITB

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak berretsi du bere herrialdeak ez duela onartuko Errusiari Donbasen kontrola uztea, gerra amaitzeko baldintza gisa. Bake akordio baten aurretik, Ameriketako Estatu Batuekin (AEB) segurtasun berme itun bat sinatu behar dela azpimarratu du agintariak.

Adierazpenak ahalegin diplomatikoen une garrantzitsuan iritsi dira, batez ere Moskuk Ukrainak Donetsk eta Lugansk eskualdeei uko egin diezaien eskatzeagatik blokeatuta.

Zelenskiren hitzetan, nazioarteko berme sendorik gabeko su-etenak ez luke epe luzerako segurtasunik eskainiko, eta gogorarazi du Washingtonekin negoziatutako akordioak errusiarren beste eraso bat saihestea bilatzen duela, gatazka amaitu ostean.

Ameriketako Estatu Batuek (AEB) zeregin garrantzitsua dute negoziazioetan; bitartean, Donbasen kontrolak oztopo nagusia izaten jarraitzen du bake-akordio iraunkorra lortzeko bidean.

