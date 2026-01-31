Miles de personas vuelven a las calles en Minneapolis y otros ciudades estadounidenses en una nueva protesta con el ICE y Trump

Miles de personas han vuelto a tomar las calles del centro de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las políticas antiinmigratorias desplegadas por la Administración Trump, tras la muerte hace apenas una semana de Alex Pretti a manos de un agente federal, la segunda muerte a las espaldas de este cuerpo policial en plena calle (hay al menos seis muertos en los centros de detención).



En una nueva jornada de protesta, que también se ha extendido a otras ciudades de Estados Unidos, los manifestantes han marchado hasta el centro de gobierno del condado de Hennepin y otros edificios gubernamentales sosteniendo pancartas y cantando proclamas que pedían la salida del ICE del estado de Minnesota.



De manera similar a la jornada de protesta del pasado viernes, los organizadores han convocado una huelga —tanto laboral y de consumo como estudiantil—en todo el estado, y han pedido a los comercios que cierren durante todo el día, según informa la cadena de televisión CBS News.



"La gente de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul) ha mostrado el camino a todo el país: para detener el régimen de terror de ICE, necesitamos cerrarlo. El viernes 30 de enero, únete a un día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras", han apuntado los organizadores.



Una multitud de estudiantes han instado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, a que ofrezca una moratoria para los desahucios de todas aquellas personas que se vean afectadas por las redadas, destacando que muchas familias ya no tienen acceso a un trabajo y que incluso temen salir de sus casas para no ser detenidos, lo que complica acceder al dinero para pagar la renta de sus viviendas.



En el lago Bde Maka Ska, helado por las frías temperaturas que azotan la ciudad de Minneapolis, un grupo de manifestantes ha formado la palabra 'SOS' (Socorro) con sus propios cuerpos.



Asimismo, en la localidad estadounidense ha tenido lugar un concierto benéfico"de solidaridad y resistencia para defender a Minnesota" capitaneado por el cantante Bruce Springsteen y cuyos beneficios irán destinados a las familias de los ciudadanos muertos a manos del ICE.

