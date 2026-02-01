El niño Liam Conejo y su padre han sido liberados y están ya de regreso a Mineápolis

La liberación del padre ecuatoriano y de su hijo del centro en Dilley, al sur de San Antonio (Texas) ocurre tras una orden emitida el sábado por el juez federal Fred Biery que en su fallo ordenó que fueran dejados en libertad antes del martes.



"Ayer, Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana", indica el mensaje del congresista, que ha incluido además varias fotos, una en la que el niño está en un sofá en su hogar y otra al parecer tomada a la salida del centro familiar.