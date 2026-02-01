El niño Liam Conejo y su padre han sido liberados y están ya de regreso a Mineápolis

Hoy es noticia
La liberación del padre ecuatoriano y de su hijo del centro en Dilley, al sur de San Antonio (Texas) ocurre tras una orden emitida el sábado por el juez federal Fred Biery que en su fallo ordenó que fueran dejados en libertad antes del martes.
bere aitarekin
Liam Conejo Ramos y su padre. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Liam Conejo haurra eta bere aita askatu dituzte eta Mineapolisera itzuli dira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración donde estaban en Texas, tras haber sido detenidos el 20 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Mineápolis, causando gran indignación en el país.

El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores la pasada semana, ha confirmado en su cuenta de X que han sido liberados y que hoy han regresado a Mineápolis (Minnesota).

La liberación del padre ecuatoriano y de su hijo del centro en Dilley, al sur de San Antonio (Texas) ocurre tras una orden emitida el sábado por el juez federal Fred Biery que en su fallo ordenó que fueran dejados en libertad antes del martes.

"Ayer, Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana", indica el mensaje del congresista, que ha incluido además varias fotos, una en la que el niño está en un sofá en su hogar y otra al parecer tomada a la salida del centro familiar.

