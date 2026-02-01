Albiste da
EEE-a Tubos Reunidosen |
Eguraldi ezegonkorra |
Iraungitako txertoak |

ICEk atxilotuak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Liam Conejo haurra eta bere aita aske utzi dituzte eta Minneapolisen dira dagoeneko

Dilleyko zentrotik (San Antonioko hegoaldean, Texas) askatu dituzte aita-seme ekuadortarrak, Fred Biery epaile federalak larunbatean emandako agindua betez.

bere aitarekin
Liam Conejo Ramos eta bere aita. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Liam Conejo Ramos bost urteko mutikoa eta haren aita Texasko immigrazio-zentrotik askatu zituzten, urtarrilaren 20an Minneapoliseko Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuak atxilotu ondoren. Atxiloketak haserrea eta ezinegona piztu zuen AEBn.

Joaquin Castro kongresista demokratak, baina, zentro horretara bisita egin zuen joan zen astean, eta gaur X sare sozialean duen kontuan baieztatu du aske daudela aita-semeak, eta gaur Minneapolisera (Minnesota) itzuli direla.

Hain zuzen ere, Dilleyko (San Antonioko hegoaldean, Texas) zentrotik askatu dituzte, Fred Biery epaile federalak larunbatean emandako aginduaren ondotik.

 

"Atzo, Liam, bost urtekoa, eta bere aita, Adrian, Dilleyko zentrotik askatu zituzten. Bart jaso ditut, eta Minnesotara itzuli dira", esan du Castrok mezuan.

Gainera, hainbat argazki ere argitaratu ditu: batean, haurra sofa batean dago, bere etxean, eta bestean, itxura denez, familia-zentrotik irteten.

Liam Conejo Ramos bost urteko haurra eta haren aita kartzelatik ateratzeko agindu du epaile batek
Polemika ICEren sarekadetan adingabeak atxilotzeagatik
Ameriketako Estatu Batuak Migrazioa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X