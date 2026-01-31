Albiste da

AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Liam Conejo Ramos bost urteko haurra eta haren aita kartzelatik ateratzeko agindu du epaile batek

San Antonio Express-News egunkariak jasotzen duenez, datorren asteartean askatzea aurreikusten da.

Liam Ramos
Manifestariak Liam Ramosen irudiarekin. Argazkia: EuropaPress
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fred Biery Texasko Mendebaldeko Barrutiko epaile federalak Liam Conejo Ramos bost urteko haurra eta haren aita, Adrian Alexander Conejo Arias, behin-behinean askatzeko agindua eman du, Dilleyko (Texas) immigranteen atxilotze zentroan astebete baino gehiago egin ondoren.

Conejo Arias eta haren semea Minnesotan atxilotu zituzten, Donald Trump presidentearen Administrazioak bidalitako agente federalek egindako operazio batean. ICEren operazioak haserre handia eragin zuen AEBetan. San Antonio Express-News egunkariak jasotzen duenez, datorren asteartean askatzea aurreikusten da.

Jatorri ekuatoriarra duten aita-semeen abokatuek diote herrialdean asiloa formalki eskatua dutela, baina agentzia federalek diote ez daudela legez herrialdean eta Estatu Batuetatik irteteko epea apirilean amaitu zitzaiela.

Epaileak gogor jo du atxiloketaren aurka, atxiloketa "gaizki pentsatutako eta eskumenik gabe aplikatutako deportazio-kuotak aplikatzeko saiakera" izan dela dio eta haurrak tramatizatzen dituela jardun honek.

Epaileak nabarmendu duenez, "Gobernuak emandako agindu administratiboak ez dira oinarritzen frogetan". "Azeria oilategia zaintzen jartzea da gertatzen ari dena. Konstituzioak agente judizial independente bat izatera behartzen gaitu", argudiatu du epaileak.


Polemika ICEren sarekadetan adingabeak atxilotzeagatik
Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Ekuador Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X