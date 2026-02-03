Guerra Ucrania-Rusia
Más de mil edificios en Kiev se quedan sin calefacción por un bombardeo ruso, cuando las temperaturas rondan los -20º

Son bloques de viviendas de los distritos de Dárnitsia y Dniprovski. Este ataque ruso es el primero a instalaciones energéticas desde que Moscú declarara el pasado jueves una tregua temporal en los bombardeos a la energía.
FOTODELDÍA - Kiev (Ucrania), 25/01/2026.- Rescatistas ucranianos despliegan tiendas de campaña en un punto de calefacción en Kiev, Ucrania, el 25 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa. La capital continúa enfrentando una grave crisis de servicios públicos, con al menos 600 edificios residenciales sin calefacción, agua ni electricidad tras los ataques rusos selectivos contra infraestructuras de la ciudad. El alcalde Vitali Klitschko autorizó el despliegue de puntos de calefacción adicionales disponibles las 24 horas en toda la ciudad para brindar ayuda de emergencia ante las gélidas temperaturas. EFE/MAXYM MARUSENKO
Kiev despliega puntos de calefacción ante las gélidas temperaturas. Foto: EFE
La mayor parte de bloques de viviendas en los distritos kievitas de Dárnitsia y Dniprovski están sin calefacción como consecuencia del ataque masivo ruso de esta madrugada, según ha explicado en sus redes sociales el alcalde de Kiev (Ucrania), Vitali Klichkó.

"En total en la ciudad hay en estos momentos 1170 edificios de varias plantas sin calefacción", ha dicho Klichkó.

Este ataque ruso es el primero a instalaciones energéticas desde que Moscú declarara el pasado jueves una tregua temporal en los bombardeos a la energía y tiene lugar cuando en Kiev y otras ciudades ucranianas las temperaturas rondan los 20 grados bajo cero

