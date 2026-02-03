La mayor parte de bloques de viviendas en los distritos kievitas de Dárnitsia y Dniprovski están sin calefacción como consecuencia del ataque masivo ruso de esta madrugada, según ha explicado en sus redes sociales el alcalde de Kiev (Ucrania), Vitali Klichkó.



"En total en la ciudad hay en estos momentos 1170 edificios de varias plantas sin calefacción", ha dicho Klichkó.



Este ataque ruso es el primero a instalaciones energéticas desde que Moscú declarara el pasado jueves una tregua temporal en los bombardeos a la energía y tiene lugar cuando en Kiev y otras ciudades ucranianas las temperaturas rondan los 20 grados bajo cero.