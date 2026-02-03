Ukraina-Errusia gerra
Mila eraikin baino gehiago berkuntzarik gabe geratu dira Kieven, Errusiak egindako bonbardaketa baten ondorioz, -20 gradurainoko tenperaturak direnean

Darnitsia eta Dniprovski auzoetako etxeak dira. Energia-instalazioen aurka Errusiak egindako lehen erasoa da, joan den ostegunean energiaren aurkako bonbardaketetan aldi baterako su-etena ezarri zuenetik.

FOTODELDÍA - Kiev (Ucrania), 25/01/2026.- Rescatistas ucranianos despliegan tiendas de campaña en un punto de calefacción en Kiev, Ucrania, el 25 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa. La capital continúa enfrentando una grave crisis de servicios públicos, con al menos 600 edificios residenciales sin calefacción, agua ni electricidad tras los ataques rusos selectivos contra infraestructuras de la ciudad. El alcalde Vitali Klitschko autorizó el despliegue de puntos de calefacción adicionales disponibles las 24 horas en toda la ciudad para brindar ayuda de emergencia ante las gélidas temperaturas. EFE/MAXYM MARUSENKO

Berokuntzarako puntuak jartzen ari dira Kieven, tenperatura hotzei aurre egiteko. Argazkia: EFE

Kieveko Darnitsia eta Dniprovski auzoetako etxebizitza-eraikin gehienak berokuntzarik gabe daude, Kieveko (Ukraina) alkate Vitali Vitali Klitschkok sare sozialetan azaldu duenez.

"Hirian 1.170 eraikin daude berokuntzarik gabe", esan du Vitali Klitschkok.

Errusiak energia instalazioen kontra egindako lehen erasoa da, joan den ostegunean energiaren aurkako bonbardaketetako aldi baterako su-etena ezarri zuenetik, Kieven eta Ukrainako beste hiri batzuetan tenperaturak -20 ºC gradu ingurukoak direnean egin du Errusiak erasoa. 

