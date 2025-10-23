Espainiak armak erosiko dizkio AEBri, beste aliatu batzuekin batera Ukrainari emateko
Espainiak parte hartuko du PURL (Ukrainarako Lehentasunezko Eskakizunen Zerrenda) ekimenean, NATOko herrialdeen "gehiengo zabala"-rekin batera, Kievek aliatuei "laguntza gehigarria" eskatu ostean, "hiriak eta energia-azpiegiturak Errusiaren bonbardaketetatik babesteko".
Espainiak bat egingo du Ukrainari armamentua emateko NATOren egitasmoarekin, armak AEBri erosita, Espiniako Gobernuko iturriek ostegun honetan baieztatu dutenez. Ez dute, oraingoz, zenbatekoaren inguruok xehetasunik eman.
PURL mekanismoak estatu kideei baliabideak batu eta elkarrekin Ukraniak behar duen ekipamentua erostea ahalbidetuko die. Gaur egun, nagusiki AEBn ekoizten da Ukrainak behar duen ekipamendu hori.
"Ukrainako herriari behar den denboran laguntzeko gure konpromisoari eutsiko diogu", Vladimir Putin presidente errusiarrak "eraso zital eta legez kanpokoa amaitu eta bake justu eta iraunkorra lortu bitartean", azpimarratu dute Moncloatik.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astearte honetan hitz egin du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin, eta hari berretsi zionez, Espainiak laguntza ematen jarraituko dio, "Ukrainarekin koordinatuta beti ere, unean-unea behar duena ematen diogula ziurtatzeko".
Ruttek eta Trumpek Sanchez estutu dute
Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak asteazken honetan ziurtatu duenez, Espainiak "ezin du" aliantzako segurtasun konpromisoei erantzun gastu militarrera %3,5a baino gutxiago bideratuta. Hala esan du Etxe Zuritik, Donald Trump AEBko presidentearekin bildu ostean.
"Espainiak helburua lortzeko konpromisoa hartu du eta dio bete dezaketela % 3,5 baino gutxiago gastatuta. 'Ezin duzue' erantzun nien, eta laster baieztatuko dugu", esan du Ruttek, desadostasun argia erakutsiz Pedro Sanchezen jarrerarekin.
Etxe Zuritik, Donald Trumpek berak ere deitoratu du Espainiak "taldean ez jokatzea". "Uste dut Espainiarekin hitz egin beharko duzula", esan dio Rutteri eta iradoki dio "erraz asko" konpondu daitekeela "Espainiarekin dagoen arazora".
Politikari buruzko albiste gehiago
Estebanek EH Bilduri: "Falangeari indarra eman ziona zuen jendea izan zen"
Gasteizen Falangeko manifestarien eta kontramanifestatzaileen artean izandako istiluak mintzagai izan ditu Aitor Esteban EAJko EBBko presidenteak, Onda Vascan egindako elkarrizketan. Jeltzalearen esanetan, "arazoa da EH Bildu ontzat ematen ari dela indarkeria erabiltzea beraiei gustatzen ez zitzaienari aurre egiteko".
Bernedoko udalekuei buruzko ikerketa batzordea eratzea eskatu du PPk Legebiltzarrean
Laura Garridok (PP) administrazio publikoek Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren inguruan duten erantzunkizunari buruz galdetu dio Pradales lehendakariari. "Erantzukizunak onartu behar dira, adin-txikikoei eragiten dieten gertakari oso larriez ari baikara", adierazi du PPko legebiltzarkideak.
Ernaik "euskal gazteriaren kriminalizazioa" salatu du Gasteizko horma gorriko pintaden ostean
Gazte erakundeak kartel bat zabaldu du Andre Maria Zuriaren plazako horman, eta "alderdi eta hedabideei" leporatu die "faxistak zuritzeko" eta "antifaxismoa kriminalizatzeko" kanpaina bultzatzea.
Venezuelan duela urtebete baino gehiago atxilotutako bi bilbotarrei babesa agertu die Eusko Legebiltzarreko lehendakaritzak
Eusko Legebiltzarrak adierazpen instituzional bat irakurriko du gaur Jose Maria Basoa eta Andres Martinezen alde. 2024ko irailaz geroztik espioitzaz akusatuta daude Venezuelan.
Amaya Zabarteren senarrak gertatutakoa estaltzeko saiakerak salatu ditu Legebiltzarrean
Amaya Zabarte 2024ko martxoaren 5ean zauritu zen larri Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean. Haren senarrak, Joseba Novoak, Legebiltzarrean azaldu du hilabete hauetan oztopoak jasan dituztela gertatu zena argitu eta arduradunak aurkitzeko saiakeran. Legebiltzarkideei eskatu die ausartak izan daitezela, Justizia egiteko.
Faxismoaren aurkako neurriak hartzeko EH Bilduk egindako eskaerak aurrez aurre jarri ditu Sanchezen Gobernua eta PP
Mertxe Aizpuruak (EH Bildu) frankismoaren gorespenarekin amaitzeko neurriei buruz egindako galdera batek liskar gogorra eragin du Alderdi Sozialistaren eta popularraren artean. EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileari emandako erantzunean, Pedro Sanchezek iragarri du ikur frankisten katalogo bat egingo dutela, eta horiek kaleetatik kenduko dituztela.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hurrengo LEPak egokituko ditu, lanpostuen heren batean euskara egiaztatzea atzeratzeko
Aldundiaren bozeramaileak iragarri du 113 lanpostu eskainiko dituzten 13 LEP jarriko direla martxan. Azken epai judizialen ondoren, ordea, euskara-eskakizunetan aldaketak izango dira; izan ere, lanpostuen % 34tan hizkuntza-eskakizuna aurrez izatea ez da nahitaezkoa izango eta egiaztatu ahal izateko epe bat emango da.
25 urte dira ETAk Maximo Casado espetxe funtzionarioa erail zuela
Maximo Casadoren bi lagunek hilketaren eguna nola gogoratzen duten kontatu diote ETBri. Pepe Moulia espetxeetako funtzionario ohiak eta Benito Aguirre Zaballako zuzendari ohi eta gaur egun Euskadiko espetxe ikuskaritzaren arduradunak adierazi dute egunerokoa ez zela erraza ETAren helburu zirela jakinda.
Pedro Sanchezek iragarri du ikur frankisten katalogoa laster argitaratuko dela, horiek kendu ahal daitezen
Sanchezek Gobernuaren kontrolerako saioan egin du iragarpena, Kongresuko osoko bilkuran, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak egindako galdera bati erantzunez. Gobernuak "frankismoaren goraipamenarekin amaitzeko" zer neurri hartuko dituen galdetu dio Aizpuruak.