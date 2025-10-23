España comprará armamento a EEUU para suministrarlo a Ucrania junto a otros aliados

España se sumará a la iniciativa de la OTAN para suministrar armamento a Ucrania mediante la compra del mismo a Estados Unidos, según han confirmado este jueves fuentes gubernamentales, que por el momento no han ofrecido más detalles ni concretado el monto.



España estará entre la "amplia mayoría" de países de la OTAN que van a contribuir a la iniciativa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios para Ucrania) después de que Kiev haya solicitado a los aliados "ayuda adicional para proteger sus ciudades e infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos", han indicado.



El PURL es un mecanismo que permitirá a los estados miembro unir recursos y adquirir con ellos el equipamiento que Ucrania necesita y que actualmente se produce principalmente en Estados Unidos, han explicado las fuentes.



España estará en esta iniciativa "fieles a nuestro compromiso de ayudar al pueblo ucraniano el tiempo que sea necesario", hasta que el presidete ruso, Vladimir Putin, "detenga su agresión cruel e ilegal y se alcance una paz justa y duradera", han recalcado desde Moncloa.



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, conversó este martes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ya trasladó que España seguiría "entregando ayuda coordinados con Ucrania para asegurar que es lo que necesita en cada momento".

Rutte y Trump presionan a Sánchez

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles tras una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España "no puede" cumplir con sus compromisos de seguridad con la alianza con un porcentaje de gasto militar inferior al 3,5 por ciento, una postura que ha vuelto a provocar la crítica al Ejecutivo español desde la Casa Blanca.



"España se ha comprometido a cumplir el objetivo. Afirman que pueden hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 por ciento. Les respondí 'No podéis', y muy pronto lo comprobaremos", ha declarado Rutte acerca de su discrepancia con la postura del Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, las declaraciones de Rutte han llegado después de que, desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense haya lamentado que el Ejecutivo español no sea "jugador de equipo" en la alianza. "Creo que tendrás que hablar con España", ha señalado al secretario general, argumentando que "el problema con España se podría resolver muy fácilmente".