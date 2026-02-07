PROTESTAS
Incidentes entre policías y manifestantes durante una multitudinaria protesta contra los Juegos Olímpicos en Milán

Protestak Milanen
18:00 - 20:00
La policía ha utilizado cañones de agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes después de que algunos de los que protestaban lanzaran fuegos artificiales, bengalas y otros objetos a los agentes, en unas protestas que han congregado a miles de personas un día después del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

