Bad Bunny sacude la Super Bowl con un mensaje de unidad y desata las críticas de Trump

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha marcado un hito en la Super Bowl al convertirse en el primer solista latino de habla hispana que encabeza el espectáculo del descanso de la final de la NFL, celebrada este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en San Francisco.

Una semana después de ganar el Grammy al álbum del año con DeBÍ TiRAR Más FOTOS, un disco íntegramente en español, Benito Antonio Martínez Ocasio ofreció una actuación de fuerte carga simbólica en la que reivindicó la identidad latina, apeló a la unidad de las Américas y llevó referencias culturales de Puerto Rico al escenario.

El espectáculo contó con una escenografía y un vestuario inspirados en los campos de caña de azúcar de la isla, así como con la participación de artistas invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, quien interpretó Lo que le pasó a Hawaii, una canción del propio Bad Bunny. La actuación concluyó con un mensaje en inglés en el que el cantante pidió que “Dios bendiga a América”, aludiendo a los países del norte, centro y sur del continente, mientras decenas de bailarines ondeaban banderas.

La actuación no fue bien recibida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la calificó como “una bofetada a nuestro país” y “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”. En declaraciones posteriores, afirmó que el espectáculo “no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia” y sostuvo que “nadie entiende ni una palabra” de las canciones interpretadas.

Trump añadió que la actuación recibirá buenas críticas de los “medios de comunicación falsos”, aunque, a su juicio, “no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”.

El mandatario ya se había manifestado anteriormente contra la elección de Bad Bunny como artista del descanso de la Super Bowl, especialmente tras sus declaraciones en la última gala de los Grammy, donde el cantante clamó “Fuera ICE” y defendió los derechos de las personas migrantes con el mensaje: “No somos animales, somos humanos y americanos”.