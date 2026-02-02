GRAMMY
Bad Bunny hace historia en los Grammy y clama contra el ICE: ''No somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses''

LOS ANGELES (United States), 02/02/2026.- Puerto Rican rapper Bad Bunny (C) accepts the award for Album of the Year onstage during the 68th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 01 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha condenado las acciones del ICE al aceptar el Grammy al Mejor Álbum Urbano por su trabajo Debí Tirar Más Fotos: ''Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera''. Claro y directo también fue el discurso de Billie Eilish: “Nadie es ilegal en tierra robada”. También hubo más mensajes que denunciaron lo que está haciendo Trump con los inmigrantes y con quienes protestan su campaña.

Zea Mays, estudioan
Zea Mays comienza a grabar un nuevo disco en Inglaterra

El grupo de Errekalde trabaja sus nuevas canciones con el productor Dave Izumi, y completará la grabación durante los próximos meses en diferentes estudios para publicar un nuevo disco a finales de año. Zea Mays ha comenzado la grabación de su próximo disco, que se publicará a finales de 2026. El cuarteto ha trabajado en esta primera fase de la grabación con el productor Dave Izumi (Billy Bragg, Natalie Imbruglia, James Bay....), y completará el disco “en diferentes estudios en los próximos meses”. El grupo adelanta que su nuevo trabajo “marcará una nueva etapa en la trayectoria de la banda, que se acerca a sus 30 años de carrera”. 
Euskal Herriko Orkestra Barrokoaren entsegu irekia Galdakaon.
Ya está en marcha la Euskal Herriko Orkestra Barrokoa

El grupo está formado por intérpretes, tanto de Euskal Herria como de otros territorios, y jóvenes que se están formando en la interpretación de música barroca. Los días 26 de febrero en el teatro Arriaga (Bilbao) y 28 de febrero en el Kursaal (San Sebastián) presentarán el espectáculo "Masquarade".  Dirigidos por Enrike Solinis, han realizado un ensayo abierto en la casa de cultura Torrezabal de Galdakao.  

gontzal mendibil
Gontzal Mendibil: “Prefiero emprender que resistir”

El músico de Zeanuri celebra medio siglo de carrera musical este miércoles, 21 de enero, en el teatro Arriaga de Bilbao. No faltarán en el repertorio piezas históricas como “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” o “Merezi ote”, y también se podrá disfrutar de composiciones más actuales.  En este formato, que tendrá continuidad después de este estreno, Mendibil compartirá escenario con ocho músicos, dos coristas, el grupo de danzas Beti Jai Alai y el coro Easo.  Hablamos con él en pleno ensayo para el concierto. 

