Bad Bunnyk Super Bowla astindu du batasun mezu batekin eta Trumpen kritikak jaso ditu
Artista puertorricarrak historia egiten du Superbowleko finalaren deskantsuan. Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko alegatu bat egin du eta Trump AEBko presidenteak adierazi du "gure herrialdeari zaplazteko bat" izan dela.
Bad Bunny abeslari puertorricarrak historia egin du Super Bowlean, NFLko finalaren atsedenaldiko ikuskizunean lehen bakarlari latindar hispanoa izan baita, San Frantziskoko Levi 's Stadiumean.
DeBÍ TiRAR Más FOTOS diskoarekin urteko albumari Grammy saria irabazi eta astebetera, Benito Antonio Martinez Ocasiok karga sinboliko handiko emanaldia eskaini du, nortasun latinoa aldarrikatuz, Ameriketako batasuna aldarrikatuz eta Puerto Ricoko kultur erreferentziak eszenatokira eramanez.
Ikuskizunak eszenografia eta jantziak izan ditu, uharteko azukre-kanaberazko zelaietan inspiratuak, eta Lady Gaga eta Ricky Martin artista gonbidatuek ere parte hartu dute. Artista horiek "Lo que le pasó a Hawaii" interpretatu dute, Bad Bunnyren arrakasta bat. Emanaldia amaitzeko, kantariak mezu bat bidali du ingelesez: "Jainkoak bedeinka dezala Amerika", kontinentearen iparraldeko, erdialdeko eta hegoaldeko herrialdeak aipatuz, eta dozenaka dantzarik banderak astintzen zituzten bitartean.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ez dio harrera ona egin, eta "gure herrialdeari zaplaztekoa"eta "Ameriketako Estatu Batuen handitasunari irain egitea" dela esan du. Ondoren egindako adierazpenetan, ikuskizunak ez dituela "arrakasta, sormen eta bikaintasun estandarrak ordezkatzen" adierazi du.
Trumpek gaineratu du "komunikabide faltsuen" kritika onak jasoko dituela, baina, bere ustez, "ez dute ideiarik ere mundu errealean zer gertatzen ari den".
Aurretik ere Bad Bunny Super Bowlaren atsedenaldiko artista izatearen aurka agertu zen presidentea, bereziki Grammy sarien azken galan egindako adierazpenen ostean. Bertan, abeslariak "ICE OUT!" oihukatu zuen eta migratzaileen eskubideak defendatu zituen mezu honekin: "Ez gara animaliak, gizakiak eta amerikarrak gara".
Programa nuklearraren inguruan AEB eta Iran zeharka egiten ari diren negoziazioen ostean etorri da erabakia. Asiako herrialdeak adierazi du "hasiera ona" izan direla elkarrizketak.