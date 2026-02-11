Al menos 10 muertos en un tiroteo en una escuela de Canadá
Al menos diez personas han muerto este martes en un tiroteo ocurrido en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según ha informado la Policía.
Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis cuerpos han sido localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos han sido hallados en una vivienda. Otra persona ha muerto cuando era transportada a un hospital.
Las autoridades también han dicho que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.
El supuesto autor de la matanza ha sido localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas. La Policía descarta que haya otros sospechosos.
