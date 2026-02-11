KANADA
Gutxienez 10 pertsona hil dira Kanadako eskola batean izandako tiroketan

Ustezko erasotzailea hildakoen artean dago. Kolunbia Britainiarreko agintariek adierazi dutenez, 25 pertsona inguru artatu dituzte bertako osasun zentroan eta beste bi ospitalera eraman dituzte, zauri oso larriekin. 

Columbia Britainiarreko polizia. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez hamar pertsona hil dira, bart, Kanadako ikastetxe batean izandako tiroketan, bertako Poliziako baieztatu duenez. 

Tiroketa Kolunbia Britainiarreko Tumbler Ridge udalerrian gertatu da. 

10 hildako horietatik seiren gorpuak eskola barruan aurkitu ditu Poliziak, beste bi ondoko etxebizitza batean eta beste bat ospitalera bidean hil da. Halaber, ustezko erasotzailea hildakoen artean dago. 

Horrez gain, 25 pertsona arin zauritu dira eta bertako osasun zentroan artatu dituzte eta beste ospitalera eraman dituzte, zauri oso larriekin. 

Poliziak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko. 

