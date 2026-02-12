La UE apunta a la "simplificación normativa" para impulsar la economía
Los líderes de la Unión Europea han pactado este jueves avanzar en la simplificación normativa para impulsar la economía del bloque, al tiempo que se han abierto a explorar la estrategia del 'Made in Europe' en sectores específicos en los que dar prioridad a la producción interna frente a la de terceros países aporte un valor añadido.
Reunidos en el castillo belga de Alsen Biesen, a pocos kilómetros de Maastrich (Países Bajos), el debate sobre competitividad económica de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete también ha girado sobre la necesidad de reducir los costes energéticos, movilizar el capital privado a través de unos mercados de capitales más unificados y avanzar en la agenda comercial para diversificar la provisión de bienes esenciales y reducir dependencias en las cadenas de suministro globales.
En la rueda de prensa posterior a la cita, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que existe un "acuerdo unánime" para seguir avanzando en la "ambiciosa agenda de simplificación" y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha garantizado esfuerzos para simplificar la normativa comunitaria, pero también ha pedido a las capitales compromisos para recortar las muchas "capas" de legislación nacional.
El recorte de la burocracia y sobreregulación es el primero de los cinco pilares de actuación que han pactado los líderes reunidos en el castillo, entre los que también se encuentra la necesidad de "proteger industrias estratégicas y reducir las dependencias" en sectores como la defensa, el espacio, las tecnologías limpias y cuánticas o el sistema de pagos.
