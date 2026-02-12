Trump ordena impulsar el uso de carbón y destina 175 millones de dólares a plantas de este combustible
El uso de carbón en Estados Unidos ha disminuido en los últimos años después de alcanzar su punto máximo en 2007. En 2022, este combustible que contribuye significativamente al cambio climático representó casi el 20 % de la energía eléctrica del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles una orden ejecutiva que emplaza al Pentágono a impulsar el uso de carbón sobre otros recursos, en una jornada en la que el Departamento de Energía ha anunciado una inyección de 175 millones de dólares (cerca de 150 millones de euros) para plantas de este combustible fósil.
El documento "ordena" al Departamento de Defensa "trabajar directamente con las plantas de carbón en los nuevos acuerdos de compra de energía, ha indicado Trump durante el acto de firma celebrado en la Casa Blanca.
El mandatario ha subrayado que "ahora vamos a comprar mucho carbón a través del Ejército" gracias a un texto que estipula que los militares "buscarán adquirir energía de la flota de generación de carbón de Estados Unidos" a través de acuerdos de compra a largo plazo.
El inquilino de la Casa Blanca, que ha recibido un premio de manos de empresarios del sector por ser el "campeón indiscutible del carbón", ha indicado asimismo que el Departamento de Energía "emitiría fondos" para mantener abiertas las plantas de carbón en los estados de Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky.
Poco después, la cartera dirigida por Chris Wright ha anunciado que destinará 147 millones de euros en financiación para seis proyectos de carbón en los cuatro citados territorios.
