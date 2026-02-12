AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Ikatzaren erabilera sustatzea agindu du Trumpek, eta 175 milioi dolar bideratuko ditu erregai horren instalazioetara

Ameriketako Estatu Batuetan ikatzaren erabilerak behera egin du azken urteetan, 2007an goia jo ondoren. 2022an, ikatz bidezko elektrizitate ekoizpena ia % 20 izan zen herrialdean.

Donald Trump firma orden ejecutiva EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak agindu exekutibo bat sinatu du bart, Pentagonoari beste baliabide batzuen aurretik ikatza erabiltzea eskatzeko. Halaber, AEBko Energia Departamentuak 175 milioi dolarreko (150 milioi euro inguru) inbertsioa iragarri du erregai fosil horren lantegietarako.

Zehazki, ikatz lantegiekin lan egiteko agintzen dio Trumpek Defentsa Departamentuari, aipaturiko agiri horretan. 

Presidente estatubatuarrak azpimarratu duenez, "orain ikatz asko erosiko dugu Armadaren bidez". 

Halaber, Etxe Zuriko maizterrak sari bat jaso du ikatzaren sektorearen eskutik, "ikatzaren txapelduna" izateagatik. Aldi berean, eta Energia Departamentuak Virginian, Ohion, Ipar Carolinan eta Kentuckyn ikatz lantegiak irekita mantentzeko inbertsioak iragarri ditu. 

Hain zuzen ere, 147 milioi euro bideratuko ditu aipaturiko lau estatu horietan sei proiektu bultzatzeko. 

