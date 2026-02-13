EE. UU. suaviza aún más las restricciones para petroleras en Venezuela, incluida Repsol
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha anunciado este viernes dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela, y otorgan también permisos a cinco empresas, entre ellas Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.
Las dos licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses -endurecidas con especial énfasis a partir de 2019- que aún pesan sobre Venezuela, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en este país o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.
Este anuncio se enmarca en el plan que Washington ha consensuado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reabrir el mercado petrolero local tras la captura del presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el pasado 3 de enero.
La primera licencia anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.
El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos "bloqueados" por la OFAC (que sigue manteniendo las sanciones sobre individuos y entidades venezolanas) se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense.
La segunda orden emitida autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión, o no, de licencias específicas de la OFAC. Esta segunda licencia también prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.
Los nuevos permisos expedidos permitirán a empresas como Repsol y la italiana Eni, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ya avanzó que la empresa estaba ya preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135 000 barriles diarios.
