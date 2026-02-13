mercado petrolero
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EE. UU. suaviza aún más las restricciones para petroleras en Venezuela, incluida Repsol

Los nuevos permisos expedidos permitirán optar por la producción petrolífera a gran escala a empresas como Eni, Chevron, BP o Shell, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ya avanzó que la empresa ya estaba preparada para "invertir con fuerza en Venezuela".
Extracción de petróleo en Venezuela
Extracción de petróleo en Venezuela. Foto de archivo: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha anunciado este viernes dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela, y otorgan también permisos a cinco empresas, entre ellas Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Las dos licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses -endurecidas con especial énfasis a partir de 2019- que aún pesan sobre Venezuela, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en este país o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.

Este anuncio se enmarca en el plan que Washington ha consensuado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reabrir el mercado petrolero local tras la captura del presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el pasado 3 de enero.

La primera licencia anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.

El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos "bloqueados" por la OFAC (que sigue manteniendo las sanciones sobre individuos y entidades venezolanas) se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense.

La segunda orden emitida autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión, o no, de licencias específicas de la OFAC.​ Esta segunda licencia también prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.

Los nuevos permisos expedidos permitirán a empresas como Repsol y la italiana Eni, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ya avanzó que la empresa estaba ya preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135 000 barriles diarios.

Venezuela Nicolás Maduro Latinoamérica Donald Trump Estados Unidos Petróleo Internacional

Te puede interesar

LONDON (United Kingdom), 13/02/2026.- Supporters of Palestine Action hold banners outside Royal Courts of Justice as they celebrate winning a legal challenge against the decision to proscribe the group under anti-terrorism laws, in London, Britain, 13 February 2026. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Justicia británica declara ilegal haber prohibido al grupo propalestino Palestine Action

Los tres jueces del Superior han señalado que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza "métodos delictivos" para realizar sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser clasificados como terroristas. Desde la entrada en vigor del veto, más de 2700 personas han sido detenidas por su respaldo a Palestine Action, muchas de ellas adultos mayores arrestados por el simple hecho de llevar una pancarta expresando su apoyo.
Cargar más
Publicidad
X