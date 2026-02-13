petrolio-merkatua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBk are gehiago leundu ditu Venezuelan aritzen diren petrolio-konpainiei ezarritako murrizketak

Petrolio-ekoizpena nabarmen areagotzeko aukera izango dute Repsol, Eni, Chevron, BP eta Shell enpresek baimen berriei esker. Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak aurreratu zuen bere enpresa prest dagoela "Venezuelan gehiago inbertitzeko".

Extracción de petróleo en Venezuela
Petrolioaren erauzketa Venezuelan. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko Altxorraren Departamentuak bi lizentzia berri iragarri ditu gaur, Venezuelan lan egiteko murrizketak are gehiago murrizteko eta bost enpresari (Repsoli, besteak beste) baimenak emateko, baina kontrol eta txosten baldintza zorrotzekin.

Bi lizentzia horiek, baina, oraindik ez dituzte indargabetu AEBk Venezuelari ezarritako zigorrak, 2019tik aurrera bereziki gogorrak izan direnak. Dena dela, Venezuelakoak ez diren enpresak herrialde horretan petrolio gordina erauzten has daitezen, edo dagoeneko egiten dutenek (Repsol kasu) inbertsioak eta ekoizpena nabarmen handitzea ekar dezake.

Washingtonek Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduradunaren Gobernuarekin adostutako planaren baitan dago akordio hori, AEBko presidenteak urtarrilaren 3an Nicolas Maduro harrapatu ostean bertako petrolio-merkatua berriro irekitzeko helburuarekin.

Atzerriko Aktiboak Kontrolatzeko Bulegoak iragarritako lehen lizentziak baimena ematen die bost konpainia handiri (Chevron, BP, Eni, Shell eta Repsol)..

Baimenak jasotzeko, edozein kontratu AEBko jurisdikzioari lotuta egon behar da, eta OFACek "blokeatutako" gizabanakoei egindako ordainketa guztiak (Venezuelako gizabanako eta erakundeen gaineko zigorrak mantentzen jarraitzen du) AEBko Altxorrak izendatutako kontuetan egitea eskatzen du.

Emandako bigarren aginduak etorkizuneko inbertsioen kontratuak negoziatzeko eta sinatzeko baimena ematen du, etorkizunean OFACen lizentzia espezifikoak eman edo ez. Bigarren lizentzia horrek, halaber, berariaz debekatzen du Errusia, Iran, Ipar Korea, Kuba eta Txinarekin lotura duen edozein pertsona edo erakunderi eta Washingtonek zigortutako ontziei eragiten dien transakzio oro.

Emandako baimen berriei esker, besteak beste, Repsol eta Eni enpresek gasaren alorrean balio handiko erauzketak egin ahal izango dituzte. Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak iragarri zuen bere enpresa prest dagoela "Venezuelan gehiago inbertitzeko" eta Karibeko herrialdean duen petrolio ekoizpena hirukoizteko, gutxi gorabehera egunean 135.000 upel ekoizteko.

Venezuela Nicolás Maduro Latinoamerika Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Petrolio Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

LONDON (United Kingdom), 13/02/2026.- Supporters of Palestine Action hold banners outside Royal Courts of Justice as they celebrate winning a legal challenge against the decision to proscribe the group under anti-terrorism laws, in London, Britain, 13 February 2026. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana

Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X