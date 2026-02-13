AEBk are gehiago leundu ditu Venezuelan aritzen diren petrolio-konpainiei ezarritako murrizketak
Petrolio-ekoizpena nabarmen areagotzeko aukera izango dute Repsol, Eni, Chevron, BP eta Shell enpresek baimen berriei esker. Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak aurreratu zuen bere enpresa prest dagoela "Venezuelan gehiago inbertitzeko".
AEBko Altxorraren Departamentuak bi lizentzia berri iragarri ditu gaur, Venezuelan lan egiteko murrizketak are gehiago murrizteko eta bost enpresari (Repsoli, besteak beste) baimenak emateko, baina kontrol eta txosten baldintza zorrotzekin.
Bi lizentzia horiek, baina, oraindik ez dituzte indargabetu AEBk Venezuelari ezarritako zigorrak, 2019tik aurrera bereziki gogorrak izan direnak. Dena dela, Venezuelakoak ez diren enpresak herrialde horretan petrolio gordina erauzten has daitezen, edo dagoeneko egiten dutenek (Repsol kasu) inbertsioak eta ekoizpena nabarmen handitzea ekar dezake.
Washingtonek Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduradunaren Gobernuarekin adostutako planaren baitan dago akordio hori, AEBko presidenteak urtarrilaren 3an Nicolas Maduro harrapatu ostean bertako petrolio-merkatua berriro irekitzeko helburuarekin.
Atzerriko Aktiboak Kontrolatzeko Bulegoak iragarritako lehen lizentziak baimena ematen die bost konpainia handiri (Chevron, BP, Eni, Shell eta Repsol)..
Baimenak jasotzeko, edozein kontratu AEBko jurisdikzioari lotuta egon behar da, eta OFACek "blokeatutako" gizabanakoei egindako ordainketa guztiak (Venezuelako gizabanako eta erakundeen gaineko zigorrak mantentzen jarraitzen du) AEBko Altxorrak izendatutako kontuetan egitea eskatzen du.
Emandako bigarren aginduak etorkizuneko inbertsioen kontratuak negoziatzeko eta sinatzeko baimena ematen du, etorkizunean OFACen lizentzia espezifikoak eman edo ez. Bigarren lizentzia horrek, halaber, berariaz debekatzen du Errusia, Iran, Ipar Korea, Kuba eta Txinarekin lotura duen edozein pertsona edo erakunderi eta Washingtonek zigortutako ontziei eragiten dien transakzio oro.
Emandako baimen berriei esker, besteak beste, Repsol eta Eni enpresek gasaren alorrean balio handiko erauzketak egin ahal izango dituzte. Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak iragarri zuen bere enpresa prest dagoela "Venezuelan gehiago inbertitzeko" eta Karibeko herrialdean duen petrolio ekoizpena hirukoizteko, gutxi gorabehera egunean 135.000 upel ekoizteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Bake Batzordeak ez du NBEko Segurtasun Kontseiluaren ebazpena islatzen, Kallasen ustez
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak ohartarazi du NBEko Segurtasun Kontseiluak ez duela behar bezala funtzionatzen "legearen gainetik dauden herrialdeak daudelako".
Kubako "egoera dramatikoaren" aurrean kide humanitarioekin kontaktuan jarri da EB
Venezuelak herrialde horren energia-euskarri nagusia izateari utzi ondoren, erregai-horniduraren gabeziak eragindako krisi larria pairatzen ari dira Kuban, Nicolas Maduro presidentea atxilotu ondoren, Washingtonen eta Caracasen arteko harreman berriaren ondorioz.
Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana
Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.
Nils eta Oriana ekaitzek kalte handiak eragin dituzte Europa hegoaldean
Azken orduetan Nils eta Oriana ekaitzek uholdeak, 150 km/h-tik gorako haize-boladak eta milaka pertsona argindarrik gabe utzi dituzte Europa hegoaldean. 2026. urtea hasi denetik inpaktu handiko bederatzi ekaitz iritsi dira Europara.
Trumpek bertan behera utzi du berotegi-efektuko gasen emisioa mugatzen zuen Obamaren irizpena
AEBko presidenteak adierazi duenez, "ibilgailu berri baten batez besteko prezioa ia 3.000 dolar murriztuko du".
"Araudia sinplifikatzea" aztertzen ari da EB, ekonomia suspertzeko
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak agindu du "araudia sinplifikatzeko ahalegina" egingo dutela, baina, aldi berean, beharrezkotzat jo du herrialde bakoitzak bere lege prozedurak arintzea.
Lotsa bortxatzaileek sentitu behar dutela esan du Gisele Pelicotek epaiketa ondoren emandako lehen elkarrizketan
Xabier Ormazabal Parisko korrespontsalak Pelicotek emandako elkarrizketa jarraitu du. Ez da damutzen epaiketa ateak zabalduta egiteaz eta lotsa bere bortxatzaileek sentitu behar dutela dio. Asteartean 'Eta bizipoza' liburua kaleratuko du.
Minnesotako immigrazio agenteen hedapen masiboaren amaiera iragarri du Trumpen Gobernuak
Tom Homan Donald Trump presidentearen "mugako tsarra" deiturikoak baieztatu egin du estatuan zabaldutako operatibo bereziak atzera egingo duela pixkanaka, gobernadorearen oposizioaren eta bizilagunen mobilizazioen ondotik.
Kaskoa argazkiz janzteagatik ezarritako zigorrak olinpismo modernoaren bazterrak astindu ditu
Nazioarteko Batzorde Olinpikoak Vladyslav Heraskevych skeletonista ukrainarra kanporatu du Neguko Jokoetatik, gerran hildako kirolari ukrainarren argazkiak zituen kasko batekin lehiatzeagatik, neutraltasun politikoaren arauak urratzen zituela iritzita.