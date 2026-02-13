desabastecimiento
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La UE, en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba

Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento de combustible, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla, a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas, tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.
(Foto de ARCHIVO) Manifestación contra el Gobierno de Cuba en Washington, EEUU Europa Press/Contacto/Ardavan Roozbeh 25/7/2021
Una manifestación en apoyo de Cuba, en Washington. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Kubako "egoera dramatikoaren" aurrean kide humanitarioekin kontaktuan jarri da EB
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Unión Europea está en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba y sigue de cerca la crisis generada por el desabastecimiento de combustible que sufre la isla del Caribe, después de que se haya cortado el suministro de petróleo procedente desde Venezuela tras la irrupción y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a inicios de año.

"Somos conscientes de la dramática situación sobre el terreno y estamos en contacto con socios humanitarios en Cuba", han asegurado fuentes comunitarias, que han recordado que para este 2026 la UE ha asignado 123 millones de euros a América Latina y el Caribe.

Concretamente, al Caribe se destinarán 23 millones de euros a abordar el impacto humanitario de la escalada de la violencia armada en Haití, ayudando a las poblaciones afectadas a cubrir sus necesidades más urgentes, mientras que otros 4 millones de euros irán al resto del Caribe, con especial atención a la situación humanitaria en Cuba y en la República Dominicana.

A esta ayuda se le suma la ofrecida por el bloque comunitario a Cuba a finales del año pasado tras el paso del huracán Melissa, cuando enviaron alrededor de 2 millones de euros al país, a lo que se sumaron otros recursos adicionales a islas vecinas.

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla, a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas, tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todos aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo, lo que ha llevado a la pequeña nación caribeña a quedarse finalmente sin combustible.

Cuba Venezuela México Nicolás Maduro Latinoamérica Donald Trump Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

LONDON (United Kingdom), 13/02/2026.- Supporters of Palestine Action hold banners outside Royal Courts of Justice as they celebrate winning a legal challenge against the decision to proscribe the group under anti-terrorism laws, in London, Britain, 13 February 2026. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Justicia británica declara ilegal haber prohibido al grupo propalestino Palestine Action

Los tres jueces del Superior han señalado que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza "métodos delictivos" para realizar sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser clasificados como terroristas. Desde la entrada en vigor del veto, más de 2700 personas han sido detenidas por su respaldo a Palestine Action, muchas de ellas adultos mayores arrestados por el simple hecho de llevar una pancarta expresando su apoyo.
Cargar más
Publicidad
X