La UE, en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba

La Unión Europea está en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba y sigue de cerca la crisis generada por el desabastecimiento de combustible que sufre la isla del Caribe, después de que se haya cortado el suministro de petróleo procedente desde Venezuela tras la irrupción y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a inicios de año.

"Somos conscientes de la dramática situación sobre el terreno y estamos en contacto con socios humanitarios en Cuba", han asegurado fuentes comunitarias, que han recordado que para este 2026 la UE ha asignado 123 millones de euros a América Latina y el Caribe.

Concretamente, al Caribe se destinarán 23 millones de euros a abordar el impacto humanitario de la escalada de la violencia armada en Haití, ayudando a las poblaciones afectadas a cubrir sus necesidades más urgentes, mientras que otros 4 millones de euros irán al resto del Caribe, con especial atención a la situación humanitaria en Cuba y en la República Dominicana.

A esta ayuda se le suma la ofrecida por el bloque comunitario a Cuba a finales del año pasado tras el paso del huracán Melissa, cuando enviaron alrededor de 2 millones de euros al país, a lo que se sumaron otros recursos adicionales a islas vecinas.

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla, a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas, tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todos aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo, lo que ha llevado a la pequeña nación caribeña a quedarse finalmente sin combustible.