hornidurarik eza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kubako "egoera dramatikoaren" aurrean kide humanitarioekin kontaktuan jarri da EB

Venezuelak herrialde horren energia-euskarri nagusia izateari utzi ondoren, erregai-horniduraren gabeziak eragindako krisi larria pairatzen ari dira Kuban, Nicolas Maduro presidentea atxilotu ondoren, Washingtonen eta Caracasen arteko harreman berriaren ondorioz.

(Foto de ARCHIVO) Manifestación contra el Gobierno de Cuba en Washington, EEUU Europa Press/Contacto/Ardavan Roozbeh 25/7/2021

Manifestazio jendetsua Washingtonen, Kubaren alde. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuna bere kide humanitarioekin kontaktuan jarri da Kubako "egoera dramatikoaren" aurrean, eta gertutik jarraitzen du Karibeko uharteak pairatzen duen erregai-hornidurarik ezak sortutako krisi larria, Venezuelatik zetorren petrolio-hornidura eten ondoren, urte hasieran AEBk Nicolas Maduro harrapatu ondoren.

"Jakin badakigu egoera larria dela, eta Kubako kide humanitarioekin kontaktuan gaude", ziurtatu dute Europako Batasuneko iturriek. Gogorarazi dutenez, 2026an EBk 123 milioi euro esleitu dizkie Latinoamerikari eta Karibeari.

Zehazki, Karibera 23 milioi euro bideratuko dira Haitiko indarkeria armatuaren gorakadaren inpaktu humanitarioari aurre egiteko, kaltetutako biztanleei premiarik larrienak asetzen lagunduz, eta beste 4 milioi euro Karibeko gainerako lekuetara joango dira, Kubako eta Dominikar Errepublikako egoera humanitarioari arreta berezia eskainiz.

Laguntza horri bloke komunitarioak Kubari eskainitako laguntza gehitu behar zaio, joan den urtearen amaieran, Melissa urakanak eragindako kalteak erreparatzeko asmoz herrialdera 2 milioi euro inguru bidali ondoren. Halaber, inguruko uharteetara beste baliabide batzuk gehitu zitzaizkion horri.

Venezuelak herrialde horren energia-euskarri nagusia izateari utzi ondoren, erregai-horniduraren gabeziak eragindako krisi larria pairatzen ari dira Kuban, Nicolas Maduro presidentea atxilotu ondoren, Washingtonen eta Caracasen arteko harreman berriaren ondorioz.

Gainera, Trumpen Administrazioak uhartearen gaineko blokeoa areagotu du, eta muga-zerga bereziak ezartzeko mehatxua egin die herrialde guztiei, Mexikori kasu, petrolioa hornitzen jarraitzeko asmoa agertu baitute. Horren aurrean, ordea, Kuba erregairik gabe geratu da.

Kuba Venezuela Mexiko Nicolás Maduro Latinoamerika Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

LONDON (United Kingdom), 13/02/2026.- Supporters of Palestine Action hold banners outside Royal Courts of Justice as they celebrate winning a legal challenge against the decision to proscribe the group under anti-terrorism laws, in London, Britain, 13 February 2026. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana

Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X