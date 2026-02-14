Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
Los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.
"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cinco gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.
La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cinco gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".
Rusia, recuerdan, afirmó que Navalni murió por causas naturales, "pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad".
Navalni, recuerdan, ya fue envenenado en 2018 cuando estaba en Salisbury, en Reino Unido, con el agente conocido como Novichok y más tarde nuevo cuando estaba ya en prisión en el Ártico ruso, según el comunicado. "En ambos casos solo el Estado ruso tenía los medios combinados, los motivos y el desprecio por la legislación internacional suficientes para perpetrar estos ataques", han señalado.
Las cinco capitales europeas piden por ello que "Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas" y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.
Von der Leyen denuncia a Putin
"La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha denunciado el comportamiento "terrorista" del Estado ruso tras conocerse el resultado de la investigación. "Envenenar a rivales políticos, silenciar a periodistas, invadir a vecinos pacíficos. Esta es la verdadera cara de Rusia hoy", ha criticado Von der Leyen.
"Es un acto cobarde de un líder asustado", ha asegurado en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin. "Rusia lleva mucho tiempo actuando como un Estado terrorista empleando métodos terroristas", ha añadido antes de rendir homenaje a Navalni y "todos a los que ha silenciado la Rusia de Putin durante años".
Rechazo de Rusia
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado de "propaganda occidental" estas informaciones. "Cuando los resultados de las pruebas estén disponibles. Cuando las fórmulas de las sustancias estén disponible, lo comentaremos", ha afirmado Zajarova en declaraciones a la agencia de noticias rusa TASS.
Hasta entonces, ha argumentado, todas las declaraciones y debates son solo filtraciones que "pretenden distraer la atención de los problemas acuciantes de Occidente".
