Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Suediak eta Herbehereek Navalni oposizioko burua toxina batekin hiltzea leporatu diote Errusiari
Pozoia, jatorriz Ekuadorko igel batek ekoizten duena, ez dago "modu naturalean" Errusian. Von der Leyenek estatu errusiarraren jokabide "terrorista" salatu du.
Alemaniako, Frantziako, Erresuma Batuko, Suediako eta Herbehereetako gobernuek Alexei Navalni opositore errusiarraren hilketa egotzi diote Errusiako Gobernuari larunbat honetan.
"Alexei Navalniren laginen analisietan oinarrituz, ondorio horretara iritsi gara. Azterketa horiek argi eta garbi baieztatu dute epibatidinaren presentzia" azaladu dute bost gobernu horietako Kanpo Arazoetako ministroek ohar ofizial batean.
Epibatidina arma kimikotzat jotzen da nazioarteko legedian. Bost gobernuek nabarmendu dutenez, "toxina hori ez dago modu naturalean Errusian".
Errusiak Navalni arrazoi naturalengatik hil zela esan zuen, "baina epibatidinaren toxikotasuna eta sintomak ikusita, pozoitzea da bere heriotzaren kausa probabilitate handiarekin".
Navalni 2018an ere pozoitu zutela Erresuma Batuko Salisbury hirian gogoratu dute, baita geroago, Errusiako Artikoko espetxean zegoenean ere. "Bi kasuetan, Errusiako Estatuak bakarrik zituen eraso horiek egiteko behar diren baliabideak, arrazoiak eta nazioarteko legediarekiko mespretxu nahikoa", idatzi dute oharrean.
Ondorio horretara iritsi ondoren, ondorioak eskatu dituzte Errusiarentzako bai Arma Kimikoen Konbentzioa urratzeagatik baita kasu honetan bereziki, Arma Biologikoen eta Toxinen Konbentzioa ez betetzeagatik.
Von der Leyenen salaketa
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Errusiako Estatuaren "jarrera terrorista" salatu du, ikerketaren emaitza ezagutu ostean. "Aurkari politikoak pozoitu, kazetariak isilarazi, bizilagun baketsuak inbaditu. Hori da Errusiaren benetako aurpegia gaur gaurkoz ", adierazi du Von der Leyenek.
"Beldurtuta dagoen buruzagi baten ekintza koldarra da", esan du, Vladimir Putin Errusiako presidenteari erreferentzia eginez. "Errusiak denbora asko darama estatu terrorista gisa jokatzen, metodo terroristak erabiliz", gaineratu du.
Errusiaren gaitzespena
Aitzitik, Maria Zajarova Errusiako Atzerri Ministerioko bozeramaileak "mendebaldeko propagandatzat" jo ditu informazio horiek. "Proben emaitzak eskuragarri daudenean, substantzien formulak eskuragarri daudenean, komentatuko dugu", adierazi du Zajarovak TASS Errusiako albiste agentziari egindako adierazpenetan.
Ordura arte, adierazpen eta eztabaida guztiak "Mendebaldeko arazo larrietatik arreta desbideratzeko helburua duten filtrazioak" baino ez direla argudiatu du.
Rubiok AEBen eta Europaren arteko harremanak hurbildu nahi ditu baina kontinente zaharrak independentzia sustatu nahi du
Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak Europarekiko harremanak goraipatu ditu larunbat honetan Municheko Segurtasun Konferentzian, eta arindu egin du herrialdeko presidenteorde J.D. Vancek duela urtebete emandako hitzaldi gogorraren tonua.
Zelenskik esan du Ukraina erdibitzeak ez duela benetako bakerik ekarriko
AEBk bultzatzen dituen bake-negoziazioek arrakasta izan dezaten ahal duen guztia egiteko prest agertu da Ukrainako presidentea, baita hauteskundeak berehala deitzeko ere, bi hilabeteko su-etena bermatzen bada.
Europa indartzeko eta AEBrekiko harremana bideratzeko deia egin du Merzek, potentzia handien garaian
Alemaniako kantzilerrak europarren aldeko deia egin du Municheko Segurtasun Konferentziaren (MSC) irekiera ekitaldian. 120 herrialdetako 200 estatuburu, gobernuburu eta ministro biltzen ditu hitzordu garrantzitsu horrek.
Bake Batzordeak ez du NBEko Segurtasun Kontseiluaren ebazpena islatzen, Kallasen ustez
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak ohartarazi du NBEko Segurtasun Kontseiluak ez duela behar bezala funtzionatzen "legearen gainetik dauden herrialdeak daudelako".
AEBk are gehiago leundu ditu Venezuelan aritzen diren petrolio-konpainiei ezarritako murrizketak
Petrolio-ekoizpena nabarmen areagotzeko aukera izango dute Repsol, Eni, Chevron, BP eta Shell enpresek baimen berriei esker. Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak aurreratu zuen bere enpresa prest dagoela "Venezuelan gehiago inbertitzeko".
EB kide humanitarioekin harremanetan jarri da Kubako "egoera dramatikoa" ikusita
Venezuelak herrialde horren energia-euskarri nagusia izateari utzi ondoren, erregai-horniduraren gabeziak eragindako krisi larria pairatzen ari dira Kuban, Nicolas Maduro presidentea atxilotu ondoren, Washingtonen eta Caracasen arteko harreman berriaren ondorioz.
Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana
Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.
Nils eta Oriana ekaitzek kalte handiak eragin dituzte Europa hegoaldean
Azken orduetan Nils eta Oriana ekaitzek uholdeak, 150 km/h-tik gorako haize-boladak eta milaka pertsona argindarrik gabe utzi dituzte Europa hegoaldean. 2026. urtea hasi denetik inpaktu handiko bederatzi ekaitz iritsi dira Europara.
Trumpek bertan behera utzi du berotegi-efektuko gasen emisioa mugatzen zuen Obamaren irizpena
AEBko presidenteak adierazi duenez, "ibilgailu berri baten batez besteko prezioa ia 3.000 dolar murriztuko du".