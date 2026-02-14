SALAKETA
Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Suediak eta Herbehereek Navalni oposizioko burua toxina batekin hiltzea leporatu diote Errusiari

Pozoia, jatorriz Ekuadorko igel batek ekoizten duena, ez dago "modu naturalean" Errusian. Von der Leyenek estatu errusiarraren jokabide "terrorista" salatu du.

velas en memoria de Navalni Navalny en Berlin
Emakume bat kandelak jartzen Navalniren argazki baten aurrean, Berlinen. Argazkia: EuropaPress
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alemaniako, Frantziako, Erresuma Batuko, Suediako eta Herbehereetako gobernuek Alexei Navalni opositore errusiarraren hilketa egotzi diote Errusiako Gobernuari larunbat honetan.

"Alexei Navalniren laginen analisietan oinarrituz, ondorio horretara iritsi gara. Azterketa horiek argi eta garbi baieztatu dute epibatidinaren presentzia" azaladu dute bost gobernu horietako Kanpo Arazoetako ministroek ohar ofizial batean.

Epibatidina arma kimikotzat jotzen da nazioarteko legedian. Bost gobernuek nabarmendu dutenez, "toxina hori ez dago modu naturalean Errusian".

Errusiak Navalni arrazoi naturalengatik hil zela esan zuen, "baina epibatidinaren toxikotasuna eta sintomak ikusita, pozoitzea da bere heriotzaren kausa probabilitate handiarekin".

Navalni 2018an ere pozoitu zutela Erresuma Batuko Salisbury hirian gogoratu dute, baita geroago, Errusiako Artikoko espetxean zegoenean ere. "Bi kasuetan, Errusiako Estatuak bakarrik zituen eraso horiek egiteko behar diren baliabideak, arrazoiak eta nazioarteko legediarekiko mespretxu nahikoa", idatzi dute oharrean.

Ondorio horretara iritsi ondoren, ondorioak eskatu dituzte Errusiarentzako bai Arma Kimikoen Konbentzioa urratzeagatik baita kasu honetan bereziki, Arma Biologikoen eta Toxinen Konbentzioa ez betetzeagatik.

Von der Leyenen salaketa

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Errusiako Estatuaren "jarrera terrorista" salatu du, ikerketaren emaitza ezagutu ostean. "Aurkari politikoak pozoitu, kazetariak isilarazi, bizilagun baketsuak inbaditu. Hori da Errusiaren benetako aurpegia gaur gaurkoz ", adierazi du Von der Leyenek.

"Beldurtuta dagoen buruzagi baten ekintza koldarra da", esan du, Vladimir Putin Errusiako presidenteari erreferentzia eginez. "Errusiak denbora asko darama estatu terrorista gisa jokatzen, metodo terroristak erabiliz", gaineratu du.

Errusiaren gaitzespena

Aitzitik, Maria Zajarova Errusiako Atzerri Ministerioko bozeramaileak "mendebaldeko propagandatzat" jo ditu informazio horiek. "Proben emaitzak eskuragarri daudenean, substantzien formulak eskuragarri daudenean, komentatuko dugu", adierazi du Zajarovak TASS Errusiako albiste agentziari egindako adierazpenetan.

Ordura arte, adierazpen eta eztabaida guztiak "Mendebaldeko arazo larrietatik arreta desbideratzeko helburua duten filtrazioak" baino ez direla argudiatu du.

